Denis Pineda se incorporará al Técnico Universitario ecuatoriano

Luego de un viaje que empezó el domingo y comprendió pasos por Azores, Lisboa, Amsterdam y luego Quito, el volante salvadoreño, Denis Pineda , se incorporará esta tarde a las filas de Técnico Universitario, de la primera división del balompié de Ecuador.

El extremo izquierdo llega al plantel ecuatoriano desde Santa Clara, de Portugal, y jugará ahí hasta el 31 de julio de 2021. El cuscatleco estuvo en el fútbol luso desde 2016 hasta la fecha. Con Santa Clara, de Azores, fue desde segunda a primera categoría.

De acuerdo con su representante, el colombiano, MIller Lizarazo, si todo sale bien, Pineda podría debutar este miércoles con el equipo de Técnico frente a Barcelona de Guayaquil. "En estos momentos es que ya se tiene un acuerdo entre Santa Clara y Técnico. El acuerdo con el equipo de Ecuador es que Denis esté ahí hasta el 31 de julio de 2021. Más adelante miramos cuál sería el siguiente paso a seguir. Creo que el hecho de que Denis vaya al fútbol de Ecuador sería un salto importante para él, para que pueda reaparecer en el fútbol. Es una muy bonita oportunidad para él", dijo Lizarazo en charla con EL GRÁFICO desde tierras cafeteras .

Por ahora, el nuevo equipo de Pineda es séptimo en la tabla, con 22 puntos. El cuscatleco, por su parte, ya tiene el aval del timonel colombiano, José "Cheché" Hernández, quien pidió algunas referencias y vio algunos videos sobre Pineda y luego avaló su fichaje.

"Estamos tratando de vincularlo definitivamente con el equipo. Sé que hay algunos trámites por realizar con él, pero sí estoy muy interesado en él. Denis tiene buena presencia y es rápido, que es la cualidad que estamos buscando acá, para la altura de Ambato, que estamos a 2, 767 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Tenemos un equipo rápido y estamos buscando jugadores con esa cualidad. Este jugador salvadoreño me llama la atención, porque se mueve por todo el frente de ataque. Va por las dos bandas con velocidad. Juega en el carril interior y tiene habilidad. No demoré en decir que lo quería", dijo Hernández en exclusiva con EL GRÁFICO, desde Ambato, Ecuador.

Hernández, quien dirigió a Panamá para la eliminatoria mundialista a Alemania 2006 y fue candidato para volver a ese combinado hace unos meses, indicó que tomó al equipo de Ambato , el año pasado, sumergido en líos con el descenso. Pero lo supo llevar a un buen puerto y lo sacó de líos con la permanencia.

"Acá hemos puesto orden, para que el equipo se organizara en la parte administrativa. Hicimos una sanidad del plantel al escoger lo que nos parecía correcto para el plantel. En este año, hasta antes de la pandemia , éramos líderes, luego reiniciamos el certamen, pospandemia. Perdimos un juego y bajamos casillas. Nuestro equipo está detrás de los grandes en este momento. Hemos dado la batalla", dijo Cheché.

Por ahora, Hernández trabaja para meter en Copa Libertadores a Técnico Universitario. "Con esa idea fue que me fijé en lo que Denis le podría dar a mi equipo como jugador. Vi otras opciones. Acá hay mucho técnico argentino y uruguayo, entonces a la vez hay muchos empresarios que ofrecen jugadores argentinos y uruguayos. Es un mercado complicado. Pero a Denis me lo ofreció un empresario colombiano, que ya había traído antes a otros jugadores a esta zona de Ambato. Lo vi ahí mismo a Denis y dije me sirve. Estoy interesado en esa condición que tiene ese jugador. Sé que también ha estado en la selección de El Salvador, pero en lo último no me indicó que fue convocado", dijo el timonel de Técnico Universitario de la liga de privilegio ecuatoriana.