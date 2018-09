Denis Pineda regresó a Portugal satisfecho de su labor

Las dos fechas FIFA que El Salvador disputó este mes ante las selecciones mayores de Montserrat y Brasil dejaron un sinsabor en el atacante capitalino Denis Pineda. Por un lado no anotó goles, pero sí aprendió algunas lecciones.

"Estoy feliz por el trabajo hecho. Creo que es un balance positivo para nosotros, ya que ganamos el partido que debimos de ganar. Siento que el juego ante Brasil era solamente para disfrutarlo, pero el marcador abultado nos ha dejado un poquito insatisfechos, pero nos vamos con un saldo positivo en general", afirmó el jugador.

Sobre la derrota a manos de los brasileños, Pineda autocriticó a la selecta al manifestar que "tuvimos oportunidades de gol que contra Brasil los debes de meter sí o sí porque ellos van dos o tres veces a tu meta y te meten esas tres llegadas de gol que generan. Ante nosotros fueron cinco lastimosamente, pero al final nos vamos con la actitud que tomó el equipo, por la calidad (que tuvimos) en algunos tramos del juego. Hay que tomar lo positivo y en las cosas negativas hay que trabajar más", aseveró al final del cotejo.

Acerca de su participación en los futuros juegos en fecha FIFA, Pineda aclaró que "no sé, son cosas del técnico. Si el profesor (De los Cobos) me convoca, con gusto llegaré. Siempre he dicho que nunca le diré no a la selección, es un sueño para mí estar aquí y me gusta darlo todo en la cancha. Si el profesor De los Cobos me convoca, estaré para los juegos en octubre", acotó.