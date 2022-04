Denis Pineda no viajará con la selección de El Salvador a amistoso contra Guatemala

La selección nacional parte este viernes a Estados Unidos donde sostendrá un partido amistoso ante Guatemala como parte de la preparación para la próxima Liga de Naciones de CONCACAF. En las últimas horas se dio a conocer que el atacante Denis Pineda no estará en dicho compromiso por tema de vacunas COVID-19.

El seleccionador Hugo Pérez confirmó el contratiempo que le causa la ausencia de Denis Pineda, jugador del Chalatenango, debido a que no ha completado sus dosis de vacunación, algo que es imprescindible para el ingreso a territorio norteamericano. De esta manera, Pineda, que había regresado a la convocatoria de la azul, no podrá estar en el compromiso frente a los chapines.

"Me di cuenta recién que Denis Pineda no viajará. El resto de los que están con nosotros viajarán el viernes. Denis no se ha puesto todas sus vacunas y para entrar a Estados Unidos, si no eres americano (estadounidense), tienes que tener todas las vacunas. Él no tenía eso todavía así que lamentablemente no podrá viajar", destacó el timonel.

Pérez enfatizó que a pesar de la baja de Pineda no se convocará a ningún otro jugador para este compromiso debido a que "no hay tiempo" para estar con la logística del viaje. El resto del grupo sí estará en el viaje.

"Ya no hay tiempo (para suplirlo), aunque quisiéramos llamar a otro jugador hay que averiguar si tiene visa y es un tema bastante complicado. Ya no hay tiempo, así que todos los jugadores que están, excepto Pineda, viajan el viernes", agregó Pérez.