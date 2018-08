Denis Pineda: “en Portugal toman al jugador como el máximo protagonista”

Antes de Denis Pineda estuvieron en el fútbol de Portugal Arturo Álvarez y Nelson Bonilla. Los dos tuvieron un paso discreto. Ahora, la misión de Pineda es demostrar que puede dar más.

El jugador cuscatleco llegó al Santa Clara en 2016 para jugar por el ascenso, que se consiguió en 2018. El jugador tiene el aval del cuerpo técnico del plantel y debutó este domingo en la derrota de su equipo ante Marítimo por 1-0.

El volante cuscatleco atendió la llamada y contó cómo es la Primera Liga lusa.



¿Qué sensación le deja poder jugar en una liga top de Europa como la portuguesa?

Pues es una sensación muy bonita, muy feliz por haber conseguido un logro más en mi carrera. Esto me deja buenas sensaciones para seguir trabajando.

¿Qué opina de que el seleccionador nacional Carlos de los Cobos lo tome en cuenta para los juegos ante Monserrat y Brasil, de septiembre próximo?

Siempre he dicho que es lindo ser tomado en cuenta por la selección y más con este proceso con el que venimos haciendo las cosas bien. Estoy feliz y ahora hay que aportarle a la selección esta experiencia bonita que estoy teniendo acá en Portugal, de poder jugar en el máximo nivel.

¿Qué opina del camino que debe seguir la selección mayor en Liga de Naciones de CONCACAF? Abre contra Monserrat y cierra en marzo de 2019 ante Jamaica...

Sabemos de las selecciones del Caribe. Son selecciones que van creciendo, conforme va transcurriendo el tiempo. Ya no hay selecciones fáciles. Nosotros haremos nuestro partido, a sacar los tres puntos, sobre todo porque va a ser importante para seguir creciendo como selección. Es importante ir a esos juegos para hacer un buen papel. Hay que sumar para la Copa Oro.

¿Cómo es el fútbol de la primera división de Portugal?

Esta es una liga competitiva. Creo que es un cambio muy radical respecto a la segunda división, porque acá se ven jugadores muy buenos, técnicamente. Es una liga que está dentro de las mejores de Europa. Me siento feliz de poder debutar. Queríamos hacerlo con victoria, pero no se dio. Ahora vamos al siguiente partido.

Entendemos que dentro de los partidos más esperados están contra Porto y Sporting Lisboa...

Sí. Partidos bonitos son todos, pero los juegos contra Porto, Sporting y Benfica siempre tienen un sabor extra. Son los grandes de acá y siempre es una motivación extra poder ganarles. Te llenan anímicamente.

¿Qué tan profesional es el trato en Santa Clara ahora que el equipo está en primera división?

Acá el trato es muy bueno. El trato que le dan al jugador es envidiable, porque es una liga en la que al jugador lo toman como el máximo protagonista, como el que genera el espectáculo. Le dan las condiciones y todo el país quiere vernos.

¿No hubo dudas de parte del cuerpo técnico y dirigencia de Santa Clara para dejarlo a usted en el equipo que compite en primera?

No, gracias a Dios. Por ahí hubo un tiempo en el que estuvimos arreglando algunas cosas, pero todo estaba bien. Estoy feliz de que Santa Clara me de la oportunidad de representarlo. Va a ser importante hacer bien las cosas acá para abrirles puertas a otros compañeros. Esta liga es de las que más vende dentro del mercado. No solo por los jugadores, sino por las instalaciones. Las canchas acá se cuidan mucho. Se desarrolla un buen fútbol. Las ligas holandesa, española e inglesa vienen a ver muchos jugadores acá a Portugal. Es una de las ligas que más jugadores exporta a otras "top" de este continente.