Denis Pineda: "Siempre he dicho que soy de FAS, pero iremos por la victoria"

El jugador del Chalatenango, Denis Pineda, indicó que la buena racha del equipo con tres victorias al hilo es un aliciente importante y frente al FAS, este miércoles, llegarán con la intención de sumar de tres.

Pineda no oculta su pasado tigrillo pero es el momento de defender los colores norteños y por ello es un partido "aguerrido" ante un rival de gran calidad y que también llega con racha de cinco partidos sin conocer la derrota en el Clausura 2022.

"Siempre he dicho que soy de FAS, eso no lo cambia nada pero ante todo somos profesionales y me debo a esta institución. Estoy agradecido con ellos pero este miércoles voy a salir a defender estos colores. Tengo buenos amigos ahí, muy buena relación con el Zarco, pero ahora son 90 minutos. La rivalidad quedará ahí y luego seguiremos siendo amigos", dijo Pineda.

El jugador nacional recuerda que el torneo pasado, los alacranes dejaron en el camino a los tigres en cuartos de final. Pineda lo vivió del lado santaneco y cree que es una espinita que aún se siente.

"Me tocó vivir ese partido y se puede decir que quedó esa espinita. Sé que van a querer sacársela, pero de parte de nosotros vamos a llegar comprometidos, dar un buen espectáculo y traernos la victoria", expuso.

Pineda llegó al equipo norteño para este Clausura 2022 y ha sido un elemento importante en el esquema de Erick Prado. Los norteños llegan en buena forma y ahora buscan mantenerse en la segunda posición de la tabla.

"Es muy fácil trabajar cuando venís por este camino, trabajamos fuerte en lo que será el partido ante el FAS, sabemos que será muy aguerrido, sabemos lo que es FAS, un buen equipo en su casa. Queremos ir a sacar un buen resultado", dijo Pineda.

"Venimos de buenos resultados producto de un buen trabajo durante la semana. El equipo está comprometido, un grupo que no deja de correr y luchar. Sabemos que van a intentar quitarnos la racha que traemos pero queremos seguir en el buen camino y para eso nos estamos preparando", agregó.

Pineda destacó que se corrigieron aspectos en el inicio del torneo que ahora rinden sus frutos. "Creo que al inicio nos faltó el creer. Por ahí nos estaba faltando algunas cosas, implementar lo que se nos pide. También han llegado los goles que antes no nos caían. Hay que seguir así, la tabla está muy apretada.