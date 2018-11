Denis Pineda: “Será un partido importante para aspirar a la Copa Oro”

El legionario Denis Pineda habló con Grupo LPG de lo que espera esta noche en el juego eliminatorio ante Bermudas donde el atacante del Santa Clara portugués será el rostro de la ofensiva salvadoreña ante una selección caribeña que buscará anular su velocidad dentro del campo de juego del estadio nacional de Hamilton.

"Es un partido importantísimo para nuestras aspiraciones de estar el próximo año en Copa Oro y claro nosotros lo afrontamos con la responsabilidad debida, son tres puntos que no estaría metiendo casi en la liga principal de este nuevo torneo y nosotros venimos mentalizados en ganar los tres puntos ante una selección que nos complicará por juegan en casa, porque jugará con su gente, será una selección que se meterá atrás, que nos esperará en su campo para contra golpearnos, pero sabemos de eso y vamos a enfocarnos en alcanzar los tres puntos", aclaró.

Sobre su largo periplo des Portugal para atender el llamado de la Selecta, Pineda admitió que "fue un largo viaje para estar acá pero gracias a Dios ya estamos recuperados físicamente, he descansado bien para recuperarme de ese viaje y vamos a buscar apoyar esta labor que todos tenemos en Bermudas, los viajes siempre han sido largos para mí pero siempre he dicho de la felicidad que me embarga atender el llamado siempre de la selección y eso no me lo quita nadie; creo que es importante pasar todo eso para estar aquí y regresarme satisfecho a Portugal por mi labor en la elección", afirmó el atacante del Santa Clara.

Sobre los últimos juegos con la Selecta donde se le ha negado el gol, el jugador capitalino sonrió y declaró que "sabemos que por allí en los últimos dos juegos no he logrado anotar, en el Cuscatlán ante Barbados el mes pasado el rival me cerró mi banda y eso me provocó cierta frustración por lo mismo, pero nada, feliz por haber sacado el buen resultado que queríamos y ante Bermudas será importantísimo poder anotar goles pero soy un jugador profesional, tenemos que llevar bien esa presión y dominar esas ansias por anotar ya que sé que el gol llegará mientras uno trabaje bien."

El atacante nacional confesó además que el juego de esta noche ante Bermudas será muy disputado y admite que lo que vivió ante Barbados se podría repetir esta noche.

"De eso estoy consciente que pueda suceder, que no tenga libertad adelante para moverme en libertad, imagino que ellos (Bermudas) nos ha analizado de manera individual, pero considero que eso como selección tenemos un plantel con jugadores que pueden en cualquier momento hacer diferencia en la cancha y esperamos que el partido será complicado y buscar resolverlo rápido", aseveró el atacante nacional quien junto a Joaquín Rivas del Tulsa Roughnecks FC de la USL de los Estados Unidos son los únicos jugadores de la convocatoria de Carlos De los Cobos que juegan como delanteros natos.

"Sabemos de los jugadores que jugamos por las bandas, es el fuerte de este grupo, vemos esto normal (de llegar a Bermudas sin un delantero nato) porque claramente sabemos Joaquín y yo que debemos hacer goles para ganar y lo tomamos con el profesionalismo debido, respetamos a Bermudas, una selección fuerte y rápida y estamos enfocados en ganar los tres puntos, sea con un solo gol o con goleada pero eso no nos quita la emoción de estar en la selección y buscar esta noche esos tres puntos."