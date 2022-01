Denis Pineda: "Quiero ser parte de la historia de FAS con títulos"

Denis Pineda llegó de manera sorpresiva al FAS en el Apertura 2021. El ex jugador del Santa Clara y Estoril de Portugal llegó cuando pasaba por su última etapa de recuperación de una lesión de meniscos.

Sin hacer pretemporada, el extremo izquierdo completó su primer torneo con FAS con altos y bajos, mismos que le impidieron ayudar cuando el equipo lo necesitó.

Ahora con el Clausura 2022 a la vista, Denis Pineda espera aportar su granito de arena para poder cumplir los objetivos del equipos, como el de quedar campeón nuevamente del fútbol salvadoreño.

Luego de haber culminado tu primer torneo en El Salvador, ¿qué análisis sacas desde tu experiencia con FAS?

Fue un torneo atípico, un poco frío para mí por el hecho de que por la lesión, por todo lo que se venía dando en mi vida personal y mi vida futbolísticamente con las lesiones, para mí fue un torneo donde disfruté mucho, pero también lo sufrí con la eliminación, el no poder ayudar con lo que yo sé que puedo aportar. Para mí en lo personal queda eso, en el grupo dolió la eliminación, pero hay que sacar el orgullo de campeón, el orgullo del equipo que más copas tiene en El Salvador.

¿Qué opinas de la liga?

De la liga, ¿cómo te digo? en la tele se ve mucho más fácil, pero cuando estás aquí y ves la intensidad que le meten los equipos es difícil, no hay equipo que te regale algo.

¿En la mente de Denis Pineda está el poder salir campeón con FAS?

Claro, realmente se viene a una institución grande por su historia, por su trayectoria, y quiero ser parte de esa historia con títulos, creo que será importante sumar títulos con FAS para que el nombre pueda ir quedando en la historia.

¿Qué tanto ha trabajado Denis Pineda para poder recuperar su nivel? ¿Sirve que ahora estés desde la pretemporada con el equipo?

Sí, es distinto. En las vacaciones he salido a correr, trabajar, sabiendo del compromiso que tengo con el equipo que me abrió las puertas y nada, estoy 100% comprometido con la institución, quiero ponerme a tono para poder llegar al torneo de la mejor manera.

Fueron 16 partidos y un gol. ¿tienes intenciones de superar estos números del torneo anterior con FAS?

Obviamente sí, lo que pasa es que no se me daba, tenía chances y no entraban, pero como te digo, toca trabajar, trabajar y trabajar, esa es la base del éxito. Sé que hay que trabajar con humildad y darle para adelante en este torneo.

Eres uno de los jugadores con más cartel en el plantel. ¿Tomás como responsabilidad para ser uno de los guías hacia un nuevo título?

Yo vengo a trabajar con humildad, lo que se vea por afuera queda afuera, sé que tengo que asumir la responsabilidad cuando la pelota quede, cuando el equipo esté apretado y esperemos que este torneo se nos de, te soy sincero las circunstancias en la que venía no eran las indicadas, no se me dio el torneo pasado y se reflejó con la frustración de la eliminación y como te digo creo que será súper importante tener la mentalidad fuerte, trabajar fuerte y darle para adelante.

¿Qué tanto les afectó el hecho de haberse quedado en el camino contra Chalatenango?

Sí (afectó) por la historia, por lo que FAS venía siendo bicampeón. Nos dolió mucho, de mi parte me dolió mucho, fueron días en los que no pude dormir pensando en la eliminación, pero como te digo, ya pasó, no hay tiempo para lamentar y que bueno que ya inició la pretemporada, donde podemos acelerar este proceso para hacer las cosas bien.



La mentalidad fuerte en el grupo tendrá qué ser clave para que logren el objetivo del campeonato. ¿Qué tanta importancia le han dado al factor mental en el grupo?

Desde el primer día de entrenamiento se ve claro la mentalidad que tiene los jugadores, hemos trabajado con intensidad, con ganas, sabiendo el compromiso que tenemos y creo que será super importante la mentalidad fuerte, será una pieza fundamental porque el torneo que se viene será duro. Por eso esperamos que en los momentos malos saquemos la mentalidad fuerte y salir de los baches.