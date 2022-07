Denis Pineda: “Feliz y agradecido por retornar al FAS”

Denis Omar Pineda ha retornado al FAS, siendo el último jugador nacional que arriba al proyecto del ecuatoriano Octavio Zambrano y lo hace con todos los deseos de cumplirle a la afición santaneca, esa misma que solamente pudo celebrar un gol en 16 juegos de liga que disputó con la camiseta azul granate hace ya dos torneos cortos cuando retornó al fútbol nacional tras su último periplo internacional en la liga de Ecuador.



“Feliz por la confianza que me está dando la nueva directiva (de FAS), al profe (Zambrano), gracias a Dios se me presenta la oportunidad de regresar donde fui feliz, lastimosamente me tocó salir de la forma en que lo hice, pero hoy se me presenta la oportunidad de retornar y nada, tratar de aprovecharla y tratar de dar confianza y rendir con goles y con asistencias tal como lo hice en el AD Chalatenango”, manifestó el veloz puntero capitalino.



Sobre los cambios que FAS ha sufrido, en lo deportivo y administrativo, Pineda señaló que “sabemos el proyecto que tiene la nueva directiva, sabemos que como plantel de las comodidades y las atenciones que nos dan y nosotros debemos cambiar la actitud que se tenía en el torneo pasado, pese a que no estaba con ellos, eso se notaba en la cancha; y bueno, esperar hacer un excelente torneo, ganar el campeonato y reivindicarnos por la confianza que la directivas nos está dando”, destacó.



Sobre las pláticas que sostuvo la dirigencia tigrilla con él para hacer posible su retorno y de paso, sobre algunas ofertas que tuvo para salir de nuevo del país, Pineda confesó que “realmente, ha existido ofertas para poder volver a ser foráneo, he tomado la decisión de volver a FAS porque tengo un reto con ellos, el día que vine por primera vez a FAS me dije que deseaba ser campeón nacional y todavía lo sostengo y esperar hacer un buen torneo de parte mía y del grupo para ganar el campeonato”, resaltó.



Finalmente, Denis Pineda se mostró animado de poder enfrentar este domingo por la tarde en el Quiteño por primera vez en su carrera deportiva al Dragón de San Miguel, uno de los equipos históricos de nuestra liga quien ha retornado a la primera división y que debe visitar Santa Ana en la fecha inaugural del torneo Apertura 2022.



“Sí, será la primera vez, pero bueno, sabemos que este torneo será complicado, que todos se han reforzado bien, hay buenos planteles y ningún partido será fácil. Queremos que el domingo se llene el estadio (Quiteño), queremos ganar en nuestra casa y sobre todo, sumar nuestros primeros puntos y hacer con ello una fiesta.”