Denis Pineda: "Feliz por el gol, fue un partido difícil"

Denis Pineda poco a poco va ganando minutos, retomando el ritmo y ahora anotando tras varios meses fuera de las canchas. Anoche, con FAS, el extremo izquierdo tuvo una actuación destacada que además le permitió anotar su primer gol en el fútbol salvadoreño. El jugador salió contento por su actuación en Chalatenango.

Hasta antes de su ingreso el FAS caía. Con Pineda en el campo, junto a Ibsen y Wilma, el equipo cambió cara y fue entonces cuando el flamante fichaje de los santanecos hizo su ingreso y anotó el empate. "Estoy feliz por el gol, fue un partido difícil y es bueno ayudar al equipo", dijo en su primera impresión tras el encuentro.

"Se me da la oportunidad de entrar y me sentí bien y cómodo. Se va retomando el ritmo y trabajando para que pueda tener más minutos y aportándole al equipo", agregó.

Sobre las indicaciones previo a su ingreso, Pineda manifestó que el técnico Jorge Rodríguez le dio indicaciones para que tuviera libertades por la banda y eso le permitió sentirse cómodo en el juego.

"Siempre el técnico me dice que haga lo que sé hacer, que sea vertical y que encare al adversario, me salieron las cosas y ahora a disfrutarlo. Tener la libertad de moverme en el campo me da confianza pero siempre lo tomo con responsabilidad"