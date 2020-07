Denilson Vidal y el trabajo de agricultura

Los más de cuatro meses de pausa deportiva por la pandemia del COVID-19 han servido para que el volante Denilson Vidal Rosales pueda pasar más tiempo con su familia y apoyarlos en las labores agrícolas. Reconoce que es el momento de guardar la salud y el fútbol es un paso breve que hay que aprovechar.

Su padre siempre ha trabajado en la tierra y le ha enseñado a sus hijos la importancia de conocer un oficio. Arrendan un terreno en el cantón San Sebastián, del departamento de San Vicente, en el cual siembran maíz y frijol que sirve para el consumo propio y también venden una parte para generar ingresos. Durante este tiempo, Denilson sale temprano para preparar la tierra y tras la lluvia, dan el seguimiento para tener una buena cosecha.

"Ha sido difícil para mí porque ha sido una situación que no la esperábamos. Uno como futbolista sobrevive de esto, uno espera seguir en el deporte pero mientras esto se normaliza he ayudado en casa a mi familia. Le ayudo a mi papá en la agricultura y gracias a eso hemos estado bien", dijo.

Si bien lo que más desea es jugar al fútbol, no sé arruga al reto de trabajar la tierra. Por ello es que toma sus herramientas y después de un arduo trabajo para preparar el terreno y sembrar, ahora puede ver cómo da sus frutos para que no les falte nada en su mesa. Su familia ha estado en las labores agrícolas desde siempre y para Vidal, el fútbol es un escaparate pero sin dejar de lado el apoyo familiar sobre todo en este tiempo de incertidumbre.

El ambiente ha estado complicado por la pandemia según confesó el mediocampista, pues hasta la fecha en su comunidad se han reportado 15 casos positivos de COVID-19 lo cual ha alertado a las personas. Por tal motivo "ahora más que nunca hay que hacer los esfuerzos para protegerse" y espera que las personas tengan conciencia del riesgo de salir a la calle y no mantener las medidas de sanidad necesarias.

"El trabajo en la agricultura es bonito, uno puede ver cómo se va dando el fruto a un trabajo que se va realizando. Esta situación de la pandemia nos enseña que la vida y la familia es primordial. Esperamos también que todo vaya calmándose y que haya fútbol, que es lo que nos gusta. Pero de momento he estado apoyando a mi papá en esto", indicó.

El fútbol

Denilson finalizó su contrato con el Independiente tras el Clausura 2020 y si bien tiene un acuerdo con la nueva directiva del Firpo, equipo al que han cedido los derechos para estar en primera división, de momento no tiene firmado nada. Espera que en los próximos días pueda firmar y hacer oficial su llegada, o de lo contrario, buscar otra opción para jugar la próxima temporada.

"Hablaron conmigo (dirigencia de Firpo) , me dijeron si quería quedarme con ellos y he dado mi palabra. Estoy trabajando con ellos (en prácticas a través de Zoom) pero no hay nada oficial. He trabajado con el profesor (William) Renderos y me han dado rutinas de ejercicios para realizar en casa. Espero que cuando todo esto pase podamos formalizar todo", expuso.

Denilson Vidal Rosales, de 22 años, ha estado en procesos de selecciones menores desde la sub17 sub20 y Preolímpica. En su experiencia cuenta con el paso en el Turín FESA, Quequeisque (2015) y FAS con quienes debutó en la primera división. La temporada pasada estuvo con el Independiente con quienes disputó un total de 17 encuentros.

"Con el Independiente hicimos bien las cosas el torneo pasado. Sabíamos que podíamos dar más y nos enfocamos en sacar buenos resultados y gracias a Dios dimos pelea en los primeros puestos de la tabla. Dimos batalla y fue un torneo donde creo que, de continuar, podíamos alcanzar la clasificación", aseguró.