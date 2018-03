Denilson Rosales, la propuesta del FAS por el carril izquierdo

La salida de Jonathan Jiménez al Alianza abrió las posibilidades para Denilson Rosales en las filas del FAS, quien se desempeña como el nuevo lateral izquierdo del equipo.De acuerdo con Cristiam Álvarez, entrenador del FAS, Rosales es un jugador con talento y proyección. “Me parece que es un jugador en crecimiento y que está tomando confianza. Contra Santa Tecla lo hizo bien y mejoró contra Metapán”, afirmó Álvarez, quien también mencionó: “Lo hizo bien ante Audaz. No se ve porque a veces especulamos con el resultado para determinar si un jugador lo hizo bien o lo hizo mal. En nuestro caso, lo hacemos de manera objetiva, y vemos que está evolucionando. Le estamos dando la confianza”.El debut de Rosales en primera división llegó en el campeonato Apertura 2016, torneo en el que los tigrillos quedaron al margen del título en instancias de cuartos de final.Sobre la continuidad brindada por el cuerpo técnico, indicó: “Se me ha dado la oportunidad y me corresponde hacer las cosas de la mejor manera. Quiero seguir viendo minutos”.El FAS se encontrará este sábado con Osvaldo Escudero, entrenador que fue confirmado en el banquillo de Águila entre semana. En su etapa con FAS, Escudero hizo debutar a jugadores como Oswaldo Méndez, Erivan Flores, Josué Rivera y al mismísimo Denilson Rosales.“Sabemos que es un buen entrenador. Lo tuvimos acá y sabemos que puede hacer bien las cosas en San Miguel”, externó el lateral izquierdo.Desde la perspectiva de Rosales, el plantel tigrillo espera “darle vuelta a la página” tras la última derrota ante Audaz.Según manifestó, un clásico nacional siempre envolverá anhelos de triunfo. “Venimos de perder, pero hay que estar bien para el clásico. Águila puede ser que no esté en su mejor momento. Nosotros intentaremos implementar nuestro juego. Queremos hacer las cosas como lo hicimos ante Santa Tecla y Metapán”, externó.