Dembelé se ausenta del entreno del Dortmund y ¿ya viaja hacia Barcelona?

DORTMUND (ALEMANIA). El futbolista del Borussia Dortmund Ousame Dembele no se presentó hoy al entrenamiento de su equipo y alimentó los rumores sobre su posible fichaje por el Barcelona."Soy totalmente sincero: no tengo ni idea de por qué Dembele no entrenó hoy", dijo el entrenador del conjunto amarillo, Peter Bosz, en una rueda de prensa en Dortmund. "No sabemos dónde está. Hemos intentado localizarlo, esperemos que no le haya ocurrido nada malo".Dembele, delantero francés de 20 años, fichó hace 12 meses por el Dortmund después de que el equipo alemán pagara 15 millones de euros al Rennes. Según medios, el Dortmund pide al Barcelona cerca de 150 millones por el delantero.El conjunto español recibirá 222 millones de euros por el fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain y necesita nuevas piezas para poder suplir la baja del delantero.El Dortmund se medirá el sábado al Rielasingen-Arlen en la primera ronda de la Copa alemana.