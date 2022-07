Dembelé brilla en el empate del Barcelona ante la Juventus

El amistoso de este martes ante la Juventus de Turín suponía el turno de Ousmane Dembelé como titular en el costado derecho del ataque blaugrana tras dos partidos brillantes del brasileño Raphinha, y el francés lo aprovechó con dos golazos y una gran actuación que no fueron suficientes para romper el empate ante los de Massimiliano Allegri (2-2).



El otro bigoleador de la noche fue Moise Kean. El joven delantero de 22 años busca ganarse la confianza de Massimiliano Allegri después de haber sido ofrecido a varios equipos hace pocas semanas.



Firmó dos goles que permitieron empatar a la Juventus y equilibraron el luminoso pese el empeño por ser único protagonista del francés Dembelé.



Xavi Hernández renovó la confianza en el once inicial al alemán Marc André Ter Stegen en portería; el danés Andreas Christensen, Eric García y Jordi Alba en defensa; Sergi Busquets en el centro del campo, y al polaco Robert Lewandowski en la punta de ataque.



Las demás posiciones rotaron, y entre las caras nuevas destacó el renovado Ousmane Dembelé, que fue el gran animador del partido.



Tras ver al francés ante la Juventus se podría decir que la posición de extremo derecho está muy bien cubierta, y es que es la principal zona de ataque azulgrana, pero también será uno de los puntos calientes a la hora de repartir titularidades por parte de Xavi.



Puro estilo Dembelé en los dos goles, encarando, regateando y disparando a puerta cerca del área pequeña, pero también generando peligro con algunos disparos desde fuera del área y asociándose con sus compañeros en últimos pases.



La segunda parte fue para un Raphinha que esta vez no sumó goles pero mantuvo la misma esencia que ya había mostrado en los dos primeros amistosos en Estados Unidos.



Generando siempre peligro, con llegada, centrando para abastecer a los delanteros y buscando la portería contraria, de hecho llegó a estrellar el balón a la cruceta en una ocasión.



Sigue sin anotar Robert Lewandowski con la camiseta del FC Barcelona pese a la renovada confianza de Xavi, no parece que nadie vaya a moverle de la titularidad, pero hoy sí parece que echó en falta a jugadores más asociativos como los que sí tuvo en el Clásico con Gavi y Pedri.



Quedan en cierto modo señalados dos futbolistas como Sergi Roberto y el gabonés Pierre Emerick Aubameyang. El primero no estuvo bien en el lateral derecho y Xavi se lo dejó saber sustituyéndole por Sergiño Dest en el minuto treinta y tres de partido. El gabonés arrancó el encuentro desde el extremo y no se le vio cómodo en ningún momento.



Ángel Di María sigue siendo una de las sensaciones de esta Juventus renovada, demuestra el argentino que su incorporación ha sido todo un acierto y mantiene el buen nivel con el que terminó el pasado curso con el PSG.



‘El Fideo’ estuvo en la órbita del FC Barcelona pero finalmente se decantó por la oferta de la Vecchia Signora.



La gira americana continúa para ambos equipos el próximo sábado 30 de Julio, el FC Barcelona se medirá al New York Red Bulls en la Gran Manzana, mientras que la Juventus viajará a Los Angeles para medirse al Real Madrid.