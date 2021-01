Dembélé: "De niño, mi jugador favorito era Fernando Torres"

"Soy delantero y me gusta marcar goles. Ese es mi trabajo. Me gusta correr al espacio, recibir el balón y marcar goles", remarcó el atacante en una entrevista publicada este jueves en los medios oficiales del Atlético, que ha pagado 1,5 millones de euros por su cesión desde el Olympique Lyon.

"Soy un jugador físico pero con técnica. De niño, mi jugador favorito era Fernando Torres, así que estoy feliz de estar aquí. Espero que hagamos grandes cosas juntos. Es un gran desafío para mí. Este es un gran club, conocido en todo el mundo. Es un gran paso para mí. Estoy encantado. No veo la hora de empezar", explicó.

Ya ha empezado: el club divulgó este jueves imágenes de él en un entrenamiento con el Atlético, junto a algún compañero. "Habría podido hablar con Lemar, pero no quise antes de firmar el contrato. Ahora que he firmado hablaré con él para que me cuente sobre el club y los compañeros. Espero llevarme bien con todos ellos", afirmó.

"Cuando llegas a un país nuevo y no hablas el idioma, siempre es complicado al principio. Haré todo lo posible por aprender castellano rápido", enfocó Moussa Dembélé, de 24 años, con 24 goles la pasada campaña y nada más uno en la actual, y con palabras de elogio también para su nuevo entrenador: el argentino Diego Simeone.



"Es el mejor o uno de los mejores entrenadores del mundo. Es bueno para mí estar aquí y trabajar con él. Espero que podamos hacer grandes cosas juntos. Es un entrenador fantástico. Lo demuestra cada año sobre el campo", apuntó.