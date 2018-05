Delegados del fútbol suspenden Asamblea General Extraordinaria

De forma inédita, 38 delegados de los 40 que constituye la Asamblea General del Fútbol no alcanzaron acuerdo para aprobar la agenda de la Asamblea General Extraordinaria que el comité ejecutivo de la FESFUT había convocado para esta mañana en el Auditorium "Héctor Palomo Sol", donde dos de los ocho puntos a discutir fueron la manzana de la discordia en la interna de los delegados de las tres ligas profesionales y el sector aficionado del fútbol nacional.

La sesión, que inició con 38 delegados, comenzó con la negativa de la Primera División en voz de su presidente, Ernesto Allwood (Alianza) de mostrarse en contra de aprobar los puntos cuatro y ocho que se refería a la aprobación de los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y sobre la propuesta de modificación de los Estatutos de la FESFUT.

"Cómo liga estamos solicitando que no se aprueben dichos puntos porque no han sido discutido cómo deben ser, recuerdo que en la asamblea anterior se acordó no aprobarlos hasta conocer las ligas su real contenido", argumentó Allwood en su alocución.

Hugo Carrillo, miembro director de la FESFUT pidió públicamente que los delegados votaran a favor o en contra para dejar tal como estaba establecida la agenda a discutir en la reunión.

Luego de un tortuoso procedimiento de voto, donde el comité ejecutivo manifestó contar con mayoría en el pleno para ser aprobada la agenda, llegaron las intervenciones de la primera y segunda división solicitando orden a la hora de votar tras escuchar a Moisés Ramírez (ex presidente de la ADFA de San Salvador), actual asesor jurídico de la FESFUT, que la votación sería a mano alzada.

Al final, con los votos de los 15 delegados de la primera división, un voto de la segunda división y uno más de la tercera, la agenda a discutir en la Asamblea General Extraordinaria no fue aprobada ya que cuatro miembros de la segunda división se abstuvieron de votar.

REACCIONES

Tras las votaciones, la declaratoria de Jorge Cabrera Rajo, presidente de la FESFUT fue "agradecer la presencia de ustedes como delegados pero los resultados de la votación en aprobar o no la agenda de esta Asamblea General Extraordinaria ha sido de no aprobarlos, por lo que no hay Asamblea General, muchas gracias", para posteriormente levantar la sesión y darla por finalizada.

Para Ernesto Allwood, presidente de la primera división, "no era nuestra intención suspender esta reunión, nuestro punto era no discutir dos de los ocho puntos de la agenda. Ellos dijeron que la agenda era inamovible, que se aprobaba o no y prefirieron cancelar el congreso a discutir abiertamente esos puntos".

"La agenda no se podía aprobar porque contenía dos puntos que no le competía a ésta Asamblea General Extraordinaria y porque no se había hecho correctamente. Lo que pudieron haber hecho es continuar con la reunión y discutir posteriormente los puntos cuatro y ocho pero optaron cancelar el congreso", amplió Allwood.

¿REPERCUSIONES?

Al respecto, Hugo Carrillo aseguró que la decisión de no realizar la Asamblea General Extraordinaria tendrá repercusión a futuro "ya que tanto FIFA como la CONCACAF puede tener algún reparo para realizar los desembolsos económicos que se tenía planificado hacer para llevar a cabo las obras que se han iniciado como la renovación del césped artificial de la cancha número uno del complejo deportivo", aseguró.

"Intentaremos como comité ejecutivo acercarnos más a las ligas y hacer entender que tanto sus delegados como las ligas en sí tienen aparte de derechos también responsabilidades al no aprobar la agenda de la Asamblea General Extraordinaria. Es delicada la situación porque como FESFUT nos veremos frenados en culminar obras que comenzaron a ejecutarse, vamos a esperar a que se haga el congreso ordinario el 1 de agosto donde se elegirán a las nuevas autoridades de la FESFUT a fin de intentar aprobar los Estados Financieros del 2017."

Entre tanto, Geovanie Villalobos, dirigente de Independiente y uno de los cuatro personas de la segunda división que se abstuvieron en votar afirmó que "tengo claro que lo que ha sucedido acá es el reflejo de nuestro fútbol, no hay voluntad, existen intereses particulares y considero que merecemos a futuro una suspensión de FIFA, sería lo mejor para nuestro fútbol. Comparto con la primera división que los Estados Financieros no se debían aprobar y que los Estatutos deben ser modificados".

Finalmente, Galileo Umanzor delegado de la ADFA de La Unión, aseguró que "lamentamos que haya sucedido todo esto también que al final el que pierde es el fútbol. Ojalá se pueda solucionar esto a futuro y que no vayamos a sufrir algo más por no realizar este congreso."