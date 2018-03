Dele Alli entraría en los planes del Barcelona

El doblete de Dele Alli contra el Real Madrid, en Liga de Campeones de Europa, avivó el interés del Barcelona por hacerse de los servicios del delantero británico y quiere negociar con el Tottenham.El club inglés dominó la serie contra el campeón defensor de Europa al empatar 1-1 en el estadio Santiago Bernabéu y golear al Madrid por 3-1 en el mítico Wembley, con dos tantos de Alli.Ambos clubes comparten el grupo H en la primera fase del torneo continental en el que también están el Borussia Dortmund y el modesto Apoel Nicosia.Las declaraciones de Alli tras la victoria ante el Madrid de Cristiano Ronaldo han tenido eco en Barcelona. "Para ser honesto, no me sorprende haber dominado al Real Madrid", dijo el delantero en Wembley la semana pasada.Dele Alli, de 21 años de edad, figura en una nómina de los jugadores llamadas a liderar a sus equipos en un futuro no muy lejano, por lo que otros grandes de Europa, entre ellos el Real Madrid y el Bayern Múnich, también harán el intento por contratarlo.Medios informativos europeos confirmaron un seguimiento del equipo azulgrana y ya hablan del marcado deseo por la compra del inglés incluso antes del alemán Leon Goretzka, del Shalke 04.Para consumar su interés, el Barcelona necesitaría una cifra de al menos 100 millones de euros para cerrar esta contratación, según Gol Digital.