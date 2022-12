Delantero al que Messi llamó "bobo" rompe el silencio

Después de la dolorosa eliminación en manos de la Selección de Argentina en cuartos de final, los jugadores de Países Bajos fueron a enfrentar a los albicelestes por haber festejado el triunfo en sus caras. Posteriormente, se dio un cruce entre Wout Weghorst y Lionel Messi en la zona mixta en el cual la Pulga le habría negado el saludo y lo llamó "bobo". A continuación, la versión de lo sucedido en palabras del jugador tulipán.

Weghorst, que entró al minuto 77 con el partido 2-0 en contra y terminó disfrazándose de héroe con un sensacional doblete, habló con Tigo Sports sobre el altercado con los jugadores argentinos rumbo a vestidores, particularmente con Lionel Messi.

LA VERDAD DETRÁS DE #MESSI DEL "Qué miras Bobo, Va pa'llá Bobo".



- WOUT WEGHORST

"LE QUISE DAR LA MANO Y EL ME LA TIRÓ AL COSTADO. MESSI DIJO PALABRAS IRRESPETUOSAS Y ESO ME DECEPCIONÓ.."#ArgentinavsPaisesBajos #NED #PaisesBajos #qatar2022 #QatarWorldCup2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kqooHB5jwK — ©�������������� ���� (@DCuesto) December 10, 2022

"Quise darle la mano después del partido. Tengo mucho respeto por él como futbolista, pero tiró mi mano a un costado y no quiso hablar conmigo. Y bueno, mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas así que estoy bastante decepcionado".

Sobre su segundo gol, comentó que era una jugada que ya había llevado a cabo en el Wolfsburgo de la Bundesliga y que la puso en práctica con la Selección. Sin embargo, no fue suficiente por ende la alegría no fue completa.