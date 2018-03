“Del arbitraje no se puede vivir en El Salvador”

El réferi salvadoreño Elmer Arturo Bonilla estuvo hoy en los micrófonos del Güiri Güiri al Aire y abordó el controversial tema del arbitraje en el fútbol salvadoreño, revelando parte de los problemas que él y otros colegan viven en la profesión.

Sin reparos, Bonilla señaló directamente a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) por el desinterés que esta institución tiene hacía los refreris nacionales.

"Un árbitro no puede vivir trabajando como tal en El Salvador. Debe de tener otros trabajos", expusó Bonilla, cuando habló de la estabilidad económica de los silbantes.

Reveló además que los árbitros que pitan en primera división ganan 265 dólares por partido pitado, mientras que en la segunda cobran entre 70 u 80 dólares.

DESINTERÉS DE LA FESFUT

"El arbitraje salvadoreño necesita más atención por parte de la FESFUT", agregó Bonilla y denunció que la FESFUT no les proporciona "viáticos" para llegar a los partidos.

"En muchos países hay visores en todos los partidos. Nosotros no lo stenemos a causa de la falta del recurso económico", agregó.

Incluso, confesó que cuando un árbitro sufre una lesión no recibe ningún tipo de ayuda. "En el 2010 me rompí la rodilla y nadie me dio ni para una acetaminofén. Yo pagué todos los gastos", subrayó.