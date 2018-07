¿Deficiente o destacado? Ex árbitros opinan sobre el trabajo de Joel Aguilar Chicas en el Mundial

Luego que la FIFA determinara que el trabajo del cuscatleco Joel Aguilar Chicas terminó en el Mundial de Rusia 2018, EL GRAFICO habló con especialistas nacionales e internacionales relacionadas al trabajo arbitral, y aunque hubo halagos también llovieron las críticas para el considerado mejor silbante de CONCACAF.

El costarricense Berny Ulloa, asistente en los mundiales de México 1986 e Italia 1990, calificó de flojo el trabajo del cuscatleco en el único juego que dirigió durante el Mundial, el Suecia - Corea del Sur del grupo F.

"Creo que no aprovechó la oportunidad que le brindaron. Era un partido para destacar, para dirigirlo correctamente y me parece que falló. Estaba a cinco o diez metros en una falta para un penalti que no sancionó. Si no es que la revisan con el VAR, esa acción se queda sin sancionar. Me duele mucho, pero fue muy deficiente en su trabajo. Después de ese partido, sus días estaban contados para regresar", apuntó el exinternacional tico.

El guatemalteco Carlos Batres, ex árbitro internacional en Mundiales, no cree que a Joel Aguilar Chicas y su asistente Francisco Zumba los haya afectado el hecho de no tener completa su tripleta, por la lesión de William Torres, así que esa no puede ser una excusa para no haber pitado más partidos.

"También con otros árbitros de diferentes lugares pasó lo mismo (tripleta incompleta), pero la FIFA escogió a los mejores. No creo que eso le haya restado. Joel y sus asistentes son buenos. Ahora el VAR esta para respaldar a los árbitros en caso de que sus asistentes fallen", apuntó Batres.

A SU FAVOR

Los ex árbitros nacionales Rafael Rodríguez y Élmer Bonilla salieron a apoyar el trabajo que hizo la dupla de jueces cuscatlecos en el Mundial.

En el caso de Bonilla, sí cree que a Joel le pudo afectar no tener completa a su tripleta: "El trabajo de Joel se puede calificar como muy bueno, tomando en cuenta que no iba con su equipo completo. Eso es lo que lo limitó a que él tuviera más participación. Le dieron un partido a Joel para reconocer su trayectoria".

Por su parte, Rodríguez indicó que Aguilar Chicas llegó a este Mundial, porque CONCACAF lo había solicitado ante FIFA. "Él estaba entre los árbitros suplentes de este Mundial. Hay que recordar que se lesionó William Torres antes de Rusia y la tripleta se quedó incompleta. Él llega a este Mundial como reconocimiento a su trayectoria, porque CONCACAF lo solicita", indicó el expresidente de la comisión de arbitraje de la FESFUT.

El exárbitro mexicano Felipe Ramos Riso fue más allá y cree que Aguilar Chicas fue víctima de las circunstancias, pues tenía para más.

"Vi bastante bien a Joel Aguilar. Me sorprende que ya lo regresaran. Para mí era el más fuerte por parte de la CONCACAF. Yo casi estaba seguro de que Joel continuaba en las siguientes fases", apuntó Ramos Riso en plática con EL GRÁFICO.