Decepción: Técnico lamenta la no inclusión de este jugador francés en los premios "The Best"

"Estoy decepcionado por Griezmann y los premios 'The Best'", comenzó afirmando el técnico campeón del mundo con Francia, Didier Deschamps. Está claro que no ha caído bien la noticia que ni Griezmann ni Mbappé fueron incluidos entre los mejores y la polémica continúa.



El estratega francés fue claro: “No voy a decir que es injusto, porque los tres que están en la carrera se lo merecen, pero diría que Antoine y otros jugadores franceses sí merecían estar allí por lo que hicieron en el Mundial"

Además agregó que "especialmente lo lamento con Griezmann, por su victoria en la Europa League, donde fue decisivo en la final”, concluyó el técnico y avivó la polémica ante la ausencia de un jugador francés, así como la baja de Messi, que también lo avalaban sus números.

SORPRENDIDO

Antoine Griezmann lamentó que no haya ningún jugador de la selección francesa, vencedora de la Copa del Mundo 2018 en Rusia, entre los favoritos para obtener el premio "The Best" de la FIFA este año, algo "raro" y "sorprendente" cuando es un premio organizado por la FIFA.



"Ganamos la copa del Mundo y no hay ningún francés en el podio. Son decisiones propias, pero que no haya ningún campeón del mundo es sorprendente", estima el francés en una entrevista publicada hoy en el diario "LÉquipe".



Los finalistas para el trofeo son los mismos que para el mejor jugador de la temporada de la UEFA, Luka Modric, Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo.

Sobre el Balón de Oro, que considera el summum para un jugador, por encima incluso de los campeonatos o del Mundial, Griezmann cree que él debería estar entre los favoritos este año.



"Comparando 2016 y este año, en mi opinión tendría que estar entre los tres. En 2016, perdí dos finales y no estuve. Ahora he ganado tres finales (Liga Europa, Copa del Mundo y Supercopa de Europa). Así que normalmente... Tengo que intentar marcar más en la liga, en la Liga de Campeones...", dice.

Aunque a Griezmann no le parecería "injusto" quedarse sin el Balón de Oro, eso le plantearía "qué más" puede hacer.