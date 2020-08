“Debutar en la primera división fue una de las experiencias más bonitas de mi vida”

En el año 2016, el portero Wilber Ramírez decidió dejar el fútbol, cortó diez años de carrera en el fútbol profesional salvadoreño y viajó a Estados Unidos. El Juventud Independiente, equipo de sus amores, vendió la categoría al Firpo y optó por emigrar a suelo norteamericano, en la búsqueda de un mejor futuro.

“El fútbol fue algo muy bonito, de niño, tenía muchos sueños, aspiraba a un mejor futuro, todo inició desde la escuela de fútbol del Juventud Independiente, nos inculcaban valores. Ramón Sánchez era el entrenador y nos inculcaba que fuéramos ambiciosos en la vida, que soñáramos porque en cualquier momento de la vida podríamos alcanzarlo”, dijo Ramírez.

Y así fue, cumplió su sueño. Tras pasar por todos los niveles de la escuela de fútbol del Juventud Independiente, Ramírez debutó en el año 2006 en la segunda división con el equipo de su ciudad y dos años después, tocó la gloria al sumar el ascenso a la primera división.

“Siempre fui un aficionado del Águila, por mi papá (Santos Raúl Ramírez), me decía de niño: en algún momento voy a jugar en el Águila o en la primera división, lastimosamente no se me dio jugar en el Águila, pero jugar en liga mayor, fue una de las mejores experiencias de mi vida; sea como sea nuestro fútbol, no cualquiera llega, fue una alegría maravillosa. Experiencia única, que le contaré en el futuro a mis hijos”, añadió.

Pero Ramírez debió esperar el siguiente ascenso del Juventud Independiente a la primera división, en el año 2011, para concretar su debut. Tras el ascenso del año 2008, el entrenador Jorge Ábrego, no lo incluyó para jugar en la liga mayor. “No (acto) de indisciplina, a veces te aconsejan y no lo tomas, fue un momento complicado, duro, porque soñé de chiquito, lo veía cerca, pero a la vez, lo vi lejos. No se me dio esa oportunidad de estar en la primera división, por cuestiones de actitud, de no hacer las cosas como las pedían, eso me marcó”, dijo

“A veces uno no ve las cosas como debe de ser, por la misma juventud, inmadurez, cae en errores, no le tomas la importancia debida a un consejo que te da el entrenador. En su momento, uno entiende, llegas a decir: la regué, no lo pensé como lo pienso ahorita, eso te lo da la madurez. El profesor Ábrego me ayudó mucho con consejos, cuando no formé parte del equipo en la primera división, analicé las cosas y luego tomé mejor las cosas, fui más responsable y me mantuve en la primera división”, detalló.

Se tomó una pausa para estudiar y cuando se incorporó al Juventud Independiente en la segunda división (descendieron de la liga mayor tras una temporada), no descansó hasta celebrar un nuevo ascenso. “Siempre luché por hacer bien las cosas, entrenando duro, a pesar del carácter que me marcó porque era joven que a lo mejor no veía con tanta responsabilidad del caso y decir: le voy a meter todos los días, en pretemporada, siempre había momentos que los entrenadores tenían consejos, eso lo pongo (como) mi inmadurez, pero me considero que fui un portero que hacía lo mejor por ganarse un puesto”, contó.

Su vida cambió y los resultados llegaron “me decían que tenía la capacidad, todo era cuestión mental, que le echara ganas en los entrenos, que fuera responsable porque las oportunidades llegan, Dios siempre quiso que estuviera en el equipo y que formara parte de un proyecto ambicioso”, reflexionó.

Se mantuvo en el circuito mayor, hasta que la directiva del equipo optó por ceder la categoría al Firpo “fue un golpe duro para los opicanos, nos puso triste, sabíamos lo que nos costó tener al equipo en la primera división, sufrimos en segunda, muchos salimos de las escuelas de este equipo y nos cayó como un balde agua fría cuando nos contaron que pasaría al Firpo, eran cosas fuera de nuestras manos y todos vieron por su futuro, por eso me fui”, recordó.

“Tenía otros proyectos en mente con mi esposa (Celia Rivas), la situación económica del país no es la mejor, muchos equipos que no son responsables con el pago con los futbolistas, viajamos a Estados Unidos y poco a poco se nos están dando, viendo por un mejor futuro. Trabajo en mudanzas, de vez en cuando vamos al campo de fútbol, para practicar este bello deporte”, añadió.

Debutó en la liga mayor en el año 2011 y guarda con mucho cariño ese recuerdo “fui campeón en la segunda división, jugué en liga mayor, lastimosamente no gané ningún título, pero estuvimos cerca. Pero quedaron enseñanzas en un equipo que lo tildaron de chico, pero que en su momento fue el que mejor fútbol mostraba, eso era alegría para el equipo y afición”, concluyó.