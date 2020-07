Debut y despedida, la historia del futbolista Ricardo Figueroa

El defensor Ricardo Figueroa luchó por llegar a la liga mayor y lo consiguió en el año 2015 gracias a la confianza del entrenador argentino Juan Sarulyte. El Chalatenango le abrió sus puertas: debutó en la primera jornada del Apertura 2015, en el retorno a la liga mayor del equipo norteño al circuito de privilegio, empataron en casa 1-1 la noche de ese 1 de agosto y se ganó el derecho de seguir en el 11 titular la siguiente fecha.

La segunda jornada puso en el camino al Atlético Marte, corría el minuto 55 cuando Figueroa se lesionó en una jugada que disputó el balón ante Edwin Sánchez. Rotura parcial de ligamento de la rodilla derecha fue el diagnóstico.

No fue necesaria cirugía, pero la recuperación tardó cuatro meses. No continuó con los morados para el Clausura 2016 y emigró al Once Municipal, donde militó por tres años. No volvió a la primera división.

Cortesía: Independiente

Esa lesión fue un golpe en frío para este defensor. En su lugar ingresó al partido Luis Ascencio, Figueroa vio desde el banquillo el resto del duelo (perdieron 2-0) en el estadio Cuscatlán. “No creí que esa lesión me afectara por cuatro meses. Me lesioné y no me pude recuperar para el resto del torneo. En la jugada, intenté anticipar a Edwin Sánchez, me elevé, en la caída puse mal la rodilla y sufrí la lesión”, recordó.

Lamentó la lesión porque “me marginó, era mi primer año en la primera división y me estaba dando a conocer. Estoy seguro que si no me lesiono, hubiera seguido jugando en la liga mayor, tenía oportunidad en el equipo o en otro club de liga mayor, seguramente”.

Doblegó esfuerzos por cumplir el sueño de llegar a la liga mayor “el profesor Juan Sarulyte puso sus ojos en mi trabajo y me llevó al Chalatenango, cuando llegó su llamado, me sentí motivado y trabajé al doble en cada entreno para jugar, por ese sacrificio estuve en sus planes, estuve en el equipo titular en el primer partido que volvió el Chalatenango a la primera división, debuté contra el Metapán, empatamos 1-1 y luego más motivado para el segundo partido del torneo, ante el Atlético Marte”, aseveró.

OTRO GOLPE

En el año 2012, Figueroa alcanzó con el Santa Tecla el ascenso de segunda a la primera división, pero no entró en los planes para defender los colores tecleños en el circuito de privilegio.

Asegura que le afectó “por decisión de la junta directiva no me tomaron en cuenta para la primera división, varios jugadores que logramos el ascenso no nos quedamos en la liga mayor. Bonito coronar un ascenso, es por lo que se esfuerzan los futbolistas, hacer historia, me decepcionó, triste y desmotivado; pero me levanté y trabajé”.

Figueroa es un reconocido futbolista de la segunda división que comenzó su carrera en el año 2008 con el Sonsonate de la tercera división, jugó además con el Independiente de San Vicente y Juayúa. Tras 12 años de carrera, valora que “lo más importante fue conocer personas, coseché buenas amistades, gente con gran carisma, la gente me trató bien”.

Jugó en el Apertura 2018 con el Alacranes 33 de la segunda división y le adeudaron más de dos meses de salario “me fue de la patada, Francisco Peraza (directivo) nos pintó una cosa y resultó otra. No agarramos nada (pago) en todo el torneo, nunca nos pagó ni la mitad de un mes, nos quedó debiendo entre dos meses y medio y tres, demandamos ante la FESFUT (ganaron), pero el equipo desapareció y nadie se hizo cargo de nada, perdieron la categoría y nosotros perdimos (dinero), no le reclamamos a nadie”.

Jugó el Clausura 2019 en el Juayúa pero luego se retiró del fútbol para cuidar a sus hijos Kayri (4 años) y Jeffren (10 meses) y tras un año alejado de los terrenos de juego, tiene negociaciones avanzadas para volver con el Juayúa, para el Apertura 2020. “No quise irme lejos por el nacimiento de mi hijo, los cuidé este tiempo, pero tengo pláticas avanzadas para jugar en el Juayúa”, expuso.