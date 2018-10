Debbie Gómez pide una oportunidad al frente de una selección nacional

Luego de agenciarse el tercer lugar en Interclubes Femenino de UNCAF, en Panamá, la entrenadora del Alianza Women, Debbie Gómez, sacó sus conclusiones y la más importante es que ya es momento que le den oportunidad a una entrenadora femenina a nivel de selecciones nacionales.

Gómez considera que la liga de Costa Rica no está por encima de la cuscatleca. Pero es clave poder profesionalizar el fútbol femenino salvadoreño si se quiere llegar lejos. Mirá más de sus conclusiones en esta entrevista.

¿Cómo podría resumir esta participación del Alianza en el Interclubes de UNCAF?

Creo que el paso que ha dado el fútbol femenino en esta semana es muy grande. Hemos descubierto que tenemos mucha capacidad para hacer las cosas bien con el fútbol femenino. Pero también hemos descubierto que hay mucho por trabajar y mejorar. Nos deja sin final el equipo que quedó campeón (Unifut). Pero el 2-0 en contra ante ellas no fue el reflejo de lo que pasó en la cancha.

¿Qué detalles habría que mejorar?

El apoyo a las jugadoras. Alianza está haciendo las cosas bien. Es el equipo que está haciendo mejor las cosas, pero falta un incentivo, es decir, como profesionalizar la liga.

Cuando llegó al Interclubes usted dijo que le había tocado trabajar mucho en lo anímico con las jugadores, ¿fue así en todo el torneo?

Psicológicamente las chicas están mal. En el torneo de 2017 el Moravia de Costa Rica les metió 11-0. En selección, hace un mes, Costa Rica les gana 11-0 también. Creo que solo escuchan Costa Rica y ya van perdiendo 5-0 sin comenzar el juego.

¿Con la salida en la FESFUT de Ricardo Herrera, ex entrenador de selecciones femeninas, puede haber una oportunidad para usted?|

Podría ser en la selección mayor. Todavía no me he sentado con ellos para platicar. Igual ahora estoy con Alianza. Me he motivado más tras volver de este torneo de UNCAF. Cuando los federativos me busquen vamos a platicar. Hay que ver si de verdad quieren hacer las cosas bien por el fútbol femenino y ya no solo por salir del compromiso. La idea es ir a competir. Creo que ya es necesario que una mujer tome las riendas de una selección femenina. Nicaragua ya lo hizo y ahora está participando mejor, ya no va solo a participar.

Brenda Cerén fue de las que marcó diferencia en este equipo...

Todas las chicas son importantes, pero creo que Brenda sobresale. Equipos de la liga femenina de Panamá se han acercado para pedir sus servicios. Creo que ella tiene un nivel diferente. Lo trae en los genes. Pero ella es consciente de que debe trabajar. Es importante para El Salvador. Le dije que es la jugadora que El Salvador necesitaba. Ahora juega para Alianza y no para Brenda Cerén. Está pequeña, tiene solo 20 años.

Este torneo le dejó muchas conclusiones, sobre todo, en el nivel a escala regional, ¿cuál sería la principal?

Este torneo nos dice que no estamos lejos de Costa Rica. La liga nacional de Costa Rica no está sobre la de nosotros. La diferencia con Costa Rica es que tiene jugadoras en el extranjero.

¿Y a El Salvador le falta mucho para poner jugadoras en el extranjero?

No. Tenemos jugadoras para poder exportar. Brenda Cerén tendría que estar ya en Europa, para mí.

¿Los técnicos de los otros planteles la siguieron viendo con extrañeza por ser la única mujer como técnica en la competencia regional?

Sí. Es que había solo hombres como entrenadores. Pero esos tabús se van a ir acabando poco a poco. Las chicas han visto que yo luchó por ellas y ellas han luchado por mí.