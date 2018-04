De reos a futuros árbitros: el proyecto que cambia la vida de los presos en Apanteos

Es una cancha polvosa, como las de barrio, y hay dos equipos en contienda. Alrededor hay masas de arena y cal, no hay árboles cerca y el calor es incesante. A un costado, en fila, unos hombres de camiseta blanca, con libreta en mano. El instructor les dice que anoten cuanto puedan y el árbitro da el pitazo inicial. Todos tienen algo en común: están encarcelados.

Desde abril de 2015 se comenzó a gestar una iniciativa que evidencia que el deporte puede redimir, rehabilitar y devolver los sueños a quienes se lo propongan.

La semilla se plantó en el centro penitenciario de Apanteos, ubicado en Santa Ana, y al día de hoy son más de 1 mil 100 internos los que sacan provecho a la actividad física dentro de este curioso complejo de detención.

Hay un proyecto que sobresale y es el de la Asociación Nacional de Árbitros de Fútbol (ANAF), que en coordinación con las autoridades de seguridad de Apanteos y el apoyo de la Universidad de El Salvador (UES) ha montado un curso de réferis que ha dado oportunidad a una treintena de privados de libertad para que practiquen una nueva faceta y filosofía de vida.

Rolando Ponce, instructor de los internos, es el presidente de la ANAF y comenta que todo inició con un mensaje de Facebook del señor Roberto Vásquez, un colaborador del centro penal, quien le pidió que discutieran la posibilidad de dar las clases a los reclusos.

La idea del curso de arbitraje en Apanteos, un centro penitenciario modelo dentro del programa de reinserción “Yo Cambio”, es precisamente esa: que los internos, a través del deporte, logren rehabilitarse.

En la actualidad, 35 reos de Apanteos son los beneficiados directos del curso, el cual empezó su primer módulo en abril de 2015 y concluyó en agosto de 2016, mientras que el segundo comenzó el año pasado y está próximo a finalizar. El penal tendrá la graduación dentro de sus paredes de concreto y sus enormes cortinas de alambre y púas.

Pero antes de graduarse, los integrantes del proyecto que imparte la ANAF tienen que recibir sus clases y aprobar los exámenes que les realiza Ponce. Por ello, se colocan al borde de la cancha y observan a tres compañeros suyos, que están arbitrando el partido entre Panadería y Kiev.

Eso sí, los aspirantes no desaprovechan para platicar un momento o compartir puntos de vista sobre el partido que observan al pie de la cal. De paso, le dan consejos al “Turco”, un estudiante procedente de ese país, quien está preso en El Salvador y de hecho, como él mismo contó, ya encontró a una salvadoreña con quien espera hacer una vida al recuperar su libertad.

“Ellos quedan facultados para poder incorporarse, con el título que obtienen, y pueden abocarse a cualquiera de las filiales al interior del país y manifestar que son árbitros”, explica Ponce, quien lleva conviviendo con los internos tres años.

HORA SAGRADA

Henry Rojas, coordinador de deportes dentro de la prisión de Apanteos, es un interno a quien la vida le da ha dado una segunda oportunidad, pues fuera de las rejas fue entrenador de fútbol.

Sobre la elección de postulantes al programa de árbitros, Rojas explica que “el criterio que se maneja es que les guste el fútbol; segundo, que les interese la idea. Se pasa un filtro de comportamientos y condenas”.

Los coordinadores de las clases y los testigos directos del día a día en el caluroso Apanteos se dan cuenta cómo la actividad física ha cambiado la convivencia en la cárcel, en donde la hora de ejercicio se ha vuelto un momento ansiado por los cientos de presos, quienes mediante patadas al balón y goles a una vieja red, olvidan su difícil condición de internos.

“Yo soy interno y ya cumplí casi 20 años de estar privado de mi libertad. El programa realmente funciona: en el penal casi no existen ilícitos, los cipotes han aprendido que la cancha se respeta para eso: para jugar fútbol. El profe (Henry Rojas) nos ha metido en eso, que vengamos a botar el estrés”, manifiesta Alfonso Batlle, uno de los guías durante la visita realizada al penal.

De complexión delgada, pelo a ras, con camiseta amarilla y jeans rasgados con rastros de pintura, Batlle ha visto cómo empezaron los proyectos del “Yo Cambio” desde hace casi siete años. Dentro de esos proyectos, que incluyen numerosos talleres de carpintería, sastrería, panadería y hasta teatro, está el deporte.

Pero tratar con alrededor de 80 equipos solamente en fútbol, en un penal donde un cuarto de los detenidos –1 mil 100 de los 4 mil reos comunes– se ha metido en los proyectos deportivos, obligó a sus coordinadores a buscar la forma de que las actividades no se salieran de control y por ello tiene importancia la incursión de los árbitros que cursan ya un segundo módulo en este diplomado.

“Tenemos más de 1 mil 100 internos netamente trabajando en el área de deportes. Los días martes y jueves se hacen tardes deportivas”, expone Henry Rojas, quien no solo observa sino que también entrena a varios de los que están dentro de la cárcel y en más de una ocasión se ha vestido de corto para jugar en las categorías de “papi fútbol”.

FACTOR DE CAMBIO

Entre esos internos que participaban en el juego de exhibición entre el Kiev y Panadería, había dos asistentes y el réferi principal, todos alumnos de Rolando Ponce, presidente de la ANAF e instructor del curso.

Pero los reos mostraron sus cualidades técnicas con la pelota, muchos con oportunidades de sobresalir en el circuito aficionado o en alguna división de ascenso, a lo mejor en el futuro. Al final, en la polvosa, lo único que cuenta para los huéspedes de Apanteos es liberar el estrés y las penas y darle un show a sus compañeros de celdas.

Y en medio de ese ir y venir de la esférica, bajo el inclemente rayo de sol que baña a los espectadores que buscan alguna butaca entre el arenal, está William Arévalo, quien funge como el silbante principal por convicción, porque encontró una nueva pasión en el arbitraje, según lo expresa con sus palabras.

Sus seres queridos en el exterior, los “libres”, como los llaman, están orgullosos de William. “Mis padres y mi esposa están contentos de que tenga esta pasión y me apoyan el 100 por ciento. Están felices de que haya encontrado algo que me mantenga ocupado dentro del penal”, recuerda.

Así como él, es apreciable que la mayoría de los participantes en las actividades deportivas tengan una mejor convivencia, una palabra que le gusta utilizar a “Piloto” a la hora de referirse al ambiente en un sitio que, extrañamente, lejos de sentirse hostil, se palpa pacífico, a priori.

“Tenemos varias modalidades de 'papi fútbol', categoría libre, laboral, que es la más brava y juegan internos e incluso hemos tenido equipos de seguridad, área administrativa a veces se anima. Tenemos una convivencia muy bonita entre internos, área de seguridad y administrativos”, rememora Batlle.

CAMBIO DE ACTITUD

La directora del centro penal de Apanteos, María Isabel Baños, asegura que lo comentado por Batlle, colaborador e interno a la vez, es cierto. “El modelo del ‘Yo Cambio’ ha traído un cambio de actitud, la adquisición de conocimientos y el dar apertura, la sana convivencia es lo que ha traído un equilibrio en los privados de libertad. Al ingresar al centro penitenciario se siente esa tranquilidad, esa paz”, expone.

Y en ese sentido se pronuncia también Rolando Ponce, pues él comprobó en su experiencia como réferi y ahora como cabeza de la ANAF, que los valores que le enseñaron por medio del arbitraje se practican por el resto de su vida.

Esa misma carga de actitudes positivas son las que busca contagiar a sus alumnos, quienes ya lo ponen en práctica, como el caso de William Arévalo.

“Hay reglas a seguir porque el arbitraje es eso, es disciplina, es orden y para que una persona pueda ser árbitro tiene que someterse a eso, de lo contrario no se le toma en cuenta”, dice tajante Ponce. Aunque para fortuna de sus estudiantes, él ha encontrado cualidades en ellos, como lo haría en otros aprendices fuera de Apanteos.

“No es lo mismo que se conozca cómo es un centro penal por dentro a la imagen que se tiene afuera; la imagen es que ahí se comete el crimen, que se mueren. Pero viendo el enfoque del modelo ‘Yo Cambio’ es la rehabilitación; que ellos aprendan habilidades y destrezas y enfocarlo a deporte”, analiza Baños.



MEJORAN SU DISCIPLINA

Todos los que colaboran dentro de la iniciativa de formar silbantes de fútbol –los cuales al salir podrán pitar inicialmente a nivel aficionado pero tras abocarse a las filiales de ANAF podrán revalidar y someterse a pruebas como el resto– saben que el proyecto no solo está formando nuevos atletas, sino que está convirtiendo a personas arrepentidas por sus ilícitos en ejemplos de rehabilitación.

“Yo a las 6:00 de la mañana con el profe (Henry Rojas) saco a los internos al trote, hasta las 7:00 de la mañana. Termino a las 5:00 de la tarde, y llego bien cansado. Como, veo tele un rato y a las 8:00 p.m. ni siento que estoy aquí. Si estás sentado en un palo, solo pensás en la ‘libre’ o la mujer no llegás a nada, pero el programa ha servido para esto... el área de deporte bota el estrés”, añade Batlle, a quien aún le faltan algunos años para salir, pero no pierde la esperanza en que recupere su libertad.

Mientras que William Arévalo, el silbante en esa cancha de tierra y algunos baches, ya se ve desempeñándose como un profesional y por qué no como un árbitro en el circuito mayor.

“Yo me he visualizado desarrollando una carrera en el arbitraje. Cuando Dios me otorgue mi libertad yo pienso dedicarme a esta profesión y seguir disfrutando de esta profesión, ya no como jugador sino como árbitro”, manifiesta.