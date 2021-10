De los Cobos, sobre El Salvador: "Tienen años de no ir a un Mundial, quiere decir que no hay calidad"

El mexicano Carlos De los Cobos fue entrevistado por la cadena TUDN como preámbulo al duelo entre los aztecas y la selección de El Salvador. El estratega mencionó que hay varias razones, en su opinión, por las que no se consigue ir a una Copa del Mundo tras 40 años de la última participación de los nacionales.

En la entrevista, De los Cobos mencionó que "Si ya tienen tantos años de no ir a un Mundial quiere decir que no hay calidad, no hay nivel y no hay evolución. No se busca mejorar la infraestructura para que los jugadores tengan posibilidades de desarrollar mejor sus cualidades".

Agregó que "hay otro factor importante y es que a veces no lo tomamos en cuenta pero los entrenadores siempore estamos pensando en la cancha. Los jugadores mexicanos están acostumbrados a entrenar y a jugar en verdades alfombras".

Sobre la cancha del estadio Cuscatlán dijo que "deja mucho que desear una cancha de regular a mala. En la calidad del césped, de arriba la ves bien, la ves verde, pero cuando entras y pisas la base del césped, no hay uniformidad en el pasto y eso, lógicamente, sí lo conoce el equipo local, mas no los rivales".

Concluyó: "Para El Salvador no hay partido más importante en todo el año que poder jugar contra México, eso representa una gran motivación, hay una gran rivalidad por parte de El Salvador".