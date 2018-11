De los Cobos: “si no clasificamos a Copa Oro será un fracaso”

Carlos De los Cobos se muestra optimista, aunque los números no son los deseados en la clasificación de la Liga de Naciones de CONCACAF. El Salvador debería sumar ya nueve y no seis puntos en este momento, pero su derrota del viernes, ante Bermudas, ha complicado el pase a Copa Oro.

El timonel mexicano reanudó este lunes el trabajo con la selección nacional. El equipo entrenó por la mañana en la FESFUT y en la tarde se trasladó al estadio Cuscatlán. Aprovechó para tener una reunión con los jugadores, a quiénes les pidió siempre máxima entrega porque hay que convencer a los aficionados.

Ve positivo jugar contra Haití porque le servirá para medir fuerzas ante un rival con características similares como Jamaica y porque no deben desaprovechar las fechas FIFA.

"Será obligado para nosotros ganar el juego contra Jamaica en marzo, porque es la última posibilidad. Claro que será un fracaso no clasificar a Copa Oro. Siempre que compites por algo y no lo logras es un fracaso. Es una palabra natural y hay que tomarla como tal. No temo asumir las consecuencias de esa situación. Hemos sufrido la primera derrota en Liga de Naciones y fue accidental, pero al final es derrota. Confío que lleguemos a esa instancia y dependamos de nosotros y hacer cálculos para saber en qué posición quedamos", declaró el mexicano.

DERROTA ACCIDENTAL

Además, Carlos de los Cobos calificó de "accidental" la derrota ante Bermudas, el pasado viernes, porque no fueron inferiores a esa selección.

"Este partido ni tan siquiera debíamos empatar, si no ganar. Pero en el fútbol no le puedes reclamar nada a los muchachos cuando fueron mejores que el rival y cuando no aprovechas tus oportunidades sucede esto", expuso.

De Haití, su rival del martes, agregó "a los muchachos les viene bien competir contra este tipo de selecciones, pensando que será parecida a Jamaica en algunos aspectos. Esta selección desarrolla su idea de juego cuando compite y lo aprovecharemos".