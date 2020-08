De los Cobos reconoce que el ánimo de la selección "está golpeado"

El entrenador de la selección de El Salvador, Carlos de los Cobos, reconoció este lunes que sus futbolistas están golpeados por la decisión de Concacaf de negar al equipo un boleto directo a la final de la eliminatoria mundialista.







"Veníamos con una inercia positiva y este cambio golpeó a los jugadores porque no se valoró su esfuerzo. Hay que trabajar lo mental para volver a generar motivación, convencidos de que no hay marcha atrás a esto, injusto desde mi punto de vista", señaló a Efe.







La Concacaf, apremiada por la pandemia de la COVID-19, cambió el formato de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, que pasó de tener una final de seis a una de ocho en la que México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, los cinco primeros de la clasificación, ya tienen asegurada su participación y los demás 30 países aspirarán a los tres lugares restantes.







"Pudieron haber decidido por los ocho primeros de la lista y llevarlos al octagonal; ahora nos han afectado porque serán muchos juegos para llegar a la fase final. Con solo tres espacios será complicado", señaló.







Aunque no está incluido en el grupo de los cinco finalistas, El Salvador, sexta selección de Concacaf en el ránking de FIFA, será cabeza de grupo en la primera ronda de la preliminar en la que se clasificarán los líderes de cada serie para en una segunda etapa buscar el pase a la final de ocho.







De los Cobos, quien dirige por segunda ocasión a 'La Selecta', luego de hacerlo del 2006 al 2009, reconoció que la manera de motivar a los jugadores radica en hacerles ver que los partidos internacionales significan una posibilidad de que los miren en otros países, una oportunidad de mejorar la economía.







"Les manejo que la selección es una vitrina, más en El Salvador porque nadie voltea a ver nuestra liga. Mis jugadores saben que es una alternativa para que salgan del país a otro lado, donde mejoren sus condiciones de vida", agregó.







Para la eliminatoria, De los Cobos tendrá entre sus líderes al centrocampista Pablo Punyed, de carrera futbolística en Islandia desde el 2012, y que a su consideración es el mejor jugador de la selección.







"Punyed no había estado en el proceso, pero lo llamamos y se integró sin problemas. Tenemos a otros en Corea y Guatemala, eso nos ayuda a competir", explicó.







De los Cobos no dirige en el fútbol mexicano desde que comandó en el 2015 al Tapachula de la desaparecida división de Ascenso.







Según dijo, su apuesta es a llevar a El Salvador a una Copa del Mundo, lo cual no ocurre desde España 1982, ocasión en la que los centroamericanos perdieron 10-1 ante Hungría, 1-0 con Bélgica y 2-0 con Argentina.







"Siempre habrá oportunidad de dirigir en México, me sigo preparando, estoy comprometido ahora con El Salvador porque mi objetivo es estar en un Mundial. Para trabajar en México hay que ser parte de un grupo, y yo nunca he tenido representante", concluyó.