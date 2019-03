De los Cobos no cambiará su sistema ante los 'Reggae Boyz'

Una eterna pregunta para muchos es, uno o dos delanteros. Para el seleccionador Carlos De los Cobos, la Selección tiene una idea de juego definida que se apoya en poblar el medio campo y apostar por un hombre en punta.



''Es importante aclarar porque la gente a veces se confunde de que un equipo teniendo más jugadores adelante será más ofensivo y no lo es necesariamente, depende de las unidades que se suman en el ultimo tercio del campo de juego y nosotros tenemos volantes con muchos goles. Mayén, Óscar Cerén, Jaime Alas, que hace goles en Guatemala... Nuestros volantes tienen llegada. Ese sistema que hemos implementado nos ha dado buenos resultados por el buen juego colectivo'', indicó.



Para esta convocatoria fueron llamados tres delanteros: Nelson Bonilla, Joaquín Rivas y David Rugamas. El atacante de Bangkok United llega en buen momento pero De los Cobos no adelantó que sea el titular porque Rugamas dejó buenas sensaciones en el amistoso contra Guatemala.



''La realidad es que Nelson está haciendo un buen trabajo y no de ahora. Su equipo es grande en la liga tailandesa (Bangkok United) y es probable que sea titular (el sábado) pero no podemos confirmar nada, vinos que el trabajo de Rugamas contra guatemala fue muy bueno pero sabemos que Nelson tienen muchas condiciones'', dijo.



El técnico de la Selección fue consultado si le hubiese gustado tener a Dustin Corea, quien sorprendió el sábado con un póker frente a Firpo. A esto respondió ''Tuvo un buen partido el fin de semana, es un buen jugador. Pero en este momento tenemos una base de jugadores''.



Para De los Cobos no hay tiempo para hacer pruebas en el once titular. ''La idea está clara, no hay mucha variante, ya iemos definiendo la alineación. Tampoco puede haber muchos cambios porque la base lo ha estado haciendo bien''.



Destacó el regreso de Darwin Cerén, quien no volvía con Selección desde el último juego del 2018 ante Haití en amistoso. ''La incorporación de Darwin es positia al grupo'', indicó.