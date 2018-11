De los Cobos: “Mi trabajo en la sub 20 es solo un acompañamiento”

Carlos de los Cobos y su asistente en selección mayor, Sergio de los Cobos (su hermano), viajaron con la selección sub 20 a Bradenton para monitorizar el trabajo del combinado juvenil en el Premundial de la categoría.

Pero el timonel azteca indicó que el responsable directo es Ernesto Góchez Lovo y que ha llegado a este certamen a ver jugadores que en un futuro pueden estar en el equipo absoluto.

"Vengo a acompañar a esta selección. Estoy observando a estos jugadores, que en un futuro no muy lejano podrían integrarse a nuestra selección mayor. Mi trabajo acá es solo un acompañamiento, nada más. La selección sub 20 tiene su técnico que es Ernesto Góchez. Creo que Ernesto ha hecho un buen trabajo hasta hoy", apuntó De los Cobos en charla con EL GRÁFICO.

De los Cobos dijo que no va a tener jurisdicción en las decisiones técnico-tácticas de Góchez. Aclaró que eso será responsabilidad de Góchez.

"Yo, lógicamente, puedo sugerir. Ya he sugerido algunas cosas, pero el entrenador es Ernesto. Ha hecho un buen trabajo. Ernesto conoce a los jóvenes. Involucrarse en un proyecto como este siempre es importante, tener conocimiento sobre los jugadores y en ese caso, yo nunca lo he tenido, porque son chicos jóvenes que no conocía", apuntó el estratega azteca.

LO QUE HA VISTO

El azteca dijo que vio algunos entrenamientos de este combinado y algunos partidos de la reserva.

"Este tiempo fue apretado. No fue tan amplio para poder formar esta selección. Pero creo que estos jóvenes tienen calidad. Hay que confiar en que estos muchachos puedan hacer un buen torneo", aseguró el estratega de equipo nacional mayor.

De los Cobos dijo que se designó a Góchez como seleccionador sub 20, debido a que ya tiene conocimiento en el trabajo de categorías de reserva.

"Conoce a este nivel de jóvenes. Tenía mucho conocimiento de este tema. Fue una sugerencia mía que él dirigiera esta selección sub 20. Me parece que la elección es la indicada", dijo el timonel.