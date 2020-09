De los Cobos: "México es una selección poderosa, pero tampoco es invencible"

Carlos de los Cobos, seleccionador mayor, no se quiere poner en ningún momento en el papel de débil en el grupo de Copa Oro 2021, en el que ahora tiene como rivales seguros a México, dirigido por Gerardo "Tata" Martino, y esa Curazao, que apostó por llevar a su banquillo al holandés Guss Hiddink. Por ahora debe esperar a un tercer rival, que podría ser Montserrat, Trinidad y Tobago, Cuba o Guyana.

Pese a estar en el grupo de la mejor selección del área (México) el timonel azteca piensa en grande con la Azul y apunta a saltarse la barda en Copa Oro del próximo año con un boleto a semifinales, instancia que hasta ahora suena a prohibido para El salvador. Le ha sido esquiva desde 1991. También, De los Cobos añora dar una alegría a la afición cuscatleca, porque piensa que esta podría ser su última Copa Oro con el combinado salvadoreño. Antes estuvo con la Azul en las ediciones de 2007, 2009, 2019.

¿Qué sensación le genera el volverse a enfrentar a la selección de su país, nuevamente , por tercera ocasión, desde la dirección técnica de El Salvador?

Bueno, México es una selección muy poderosa en esta área de CONCACAF. Entonces, para mí, como director técnico de nuestra selección lo asumo como un reto y así, seguramente, lo asumirán nuestros jugadores. Lejos de preocuparnos, tenemos que motivarnos para enfrentar este partido con la convicción de que lo podemos hacer. Independientemente de que sabemos que México tiene un buen nivel superior, necesitamos creer en nuestras virtudes, fortalezas y yo creo que mucho en los jugadores que tenemos. Contra México será nuestro primer partido de Copa Oro y siempre buscamos hacer cosas buenas en el primer partido. Trataremos de competir de igual a igual contra México y sin complejos, con la confianza de que podemos hacerle un buen partido.

¿Sigue siendo singular para usted enfrentar a México, ese equipo nacional al que representó como jugador en el Mundial de 1986 y luego como asistente técnico en Francia 1998?

Como no. Es normal. Es algo que se siente por naturaleza, pero también eso es algo que ya lo viví en la eliminatoria de Sudáfrica 2010. Jugamos contra México y fui feliz cuando le ganamos ese partido en junio de 2009, en el Cuscatlán, muy feliz. Yo quiero mucho a este país, le debo muchas cosas. Estoy muy agradecido con El Salvador, porque me ha abierto las puertas nuevamente y quiero hacer todo lo posible por no fallar y porque los resultados vengan en positivo, como hasta ahora, que han sido más los positivos. Ante México estaré con corazón azul, vestido de azul, porque es lo que debe ser.

¿En qué momento actual está la selección mexicana, dirigida por "Tata" Martino, según usted?

Fijate que en su mayoría los jugadores no están al 100 por ciento, pero ya en México la liga se activó hace algunas semanas. Los jugadores ya están en ritmo. En el extranjero, jugadores como Jiménez y Chucky Lozano y otros también ya están en competencia. Me parece que en ese sentido, ahora, los jugadores mexicanos están en mejor ritmo, porque tampoco nuestra liga ha podido iniciar por el momento. Pero confiamos que habrá el tiempo suficiente para llegar con una buena preparación y no nos olvidemos de que antes de la Copa Oro, estará la eliminatoria de CONCACAF hacia Catar 2022, en marzo de 2021. No olvidemos que antes de Copa Oro, que será en julio, tendremos que prepararnos para la eliminatoria de marzo. Los mismos juegos de la eliminatoria nos van a servir como preparación para luego ir a la Copa Oro

Se ha trazado el objetivo de trascender en esta que será su cuarta Copa Oro con la selección de El Salvador. ¿Debemos entender que eso significaría llegar por lo menos a cuartos de final, que es una instancia que ha sido esquiva para la Azul desde 1991?

Así es y reconozco que he quedado a deber en esa parte como técnico de la selección de El Salvador, por lo tanto para mí esta Copa Oro es un gran reto, porque quizá esta sea la última que pueda dirigir en El Salvador, no lo sabemos, y quiero, lógicamente que tengamos un resultado positivo y logremos cosas que no se han podido antes. Por eso menciono esa parte de la semifinal, porque no se ha logrado. Se ha estado cerca, pero no lo hemos logrado con nuestra selección. Quiero darle una alegría a nuestra gente y que los muchachos también se premien con resultados positivos. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo.

¿Qué opina de tenerse que enfrentar ahora a dos entrenadores de gran cártel internacional, Guss Hidink, con Curazao, y México, con Gerardo "Tata" Martino?

Eso debe ser un reto para mí como técnico. Los entrenadores no jugamos, sin embargo, esperamos que la estrategia que propongamos con los muchachos nos dé frutos. Par mí, es un honor enfrentarnos a técnicos que tienen una gran trayectoria y que han logrado cosas importantes en su carrera. Para mí eso es un reto para demostrarme que yo tengo mis cosas positivas como entrenador. Ya nos enfrentamos a Curazao y le ganamos bien en 2019, por 1-0. Lógicamente sabemos que México tiene un nivel superior al nuestro, pero no puedes ir a pelear con los brazos abajo, al contrario, hay que creer en nuestras fortalezas y ser inteligentes en el planteamiento, para que se nos pueda permitir sacar provecho de nuestras virtudes. Vimos cómo México ha sufrido en una edición anterior. México es una selección poderosa en el área, pero tampoco es invencible.

FESFUT está buscando partidos de fogueo para noviembre próximo, para la selección mayor. Se habla de que las opciones serían Japón, Arabia Saudita, Ecuador y Honduras. ¿Cómo analiza esas propuestas que se tienen ahora en la mesa para el cierre del año?

Todas esas selecciones, Ecuador, Honduras, Arabia y Japón, contra quien ya jugamos y sabemos que es una selección poderosa, nos dejan alguna enseñanza, les dejan mucho aprendizaje a los muchachos. Cualquier selección nos va a venir bien, lo importante es poder jugar. Eso es lo más importante, que los muchachos se pongan a prueba nuevamente, que veamos cómo está nuestro nivel, porque hemos parado mucho tiempo (seis meses, debido a la pandemia) y hay que encontrar nuestro ritmo, pero afortunadamente la semana que viene inicia nuestra liga y eso va a ser muy importante para que los muchachos comiencen a tomar el ritmo que han perdido.

¿Seguirá sigilosamente la definición del tercer rival de la selección mayor en Copa Oro, que será sin duda de la zona del Caribe?

Como no. Sabemos que podría ser Trinidad y Tobago, Cuba, Montserrat y Guyana, Las cuatro son selecciones fuertes físicamente. Ya jugamos contra Montserrat tres veces y ha sido difícil. Ahora hay un problema con Trinidad y Tobago (intervención de FIFA a su federación) y no sabemos si llegará a competir. Pero también El Salvador ya se ha enfrentado a Cuba en Copa Oro, hace dos o tres ediciones. Seguramente cualquiera de estas cuatro selecciones va a ser difícil.