De jugador del Águila a formador de talentos: la nueva vida de “Catalnica” Martínez

Roberto Guadalupe Martínez es más conocido hoy como “el Profe Cata”, aunque como jugador todos le decían “Catalnica”, el mismo que vistió la camiseta de Club Deportivo Águila desde 1995 al 2003 y que levantó tres copas con los emplumados.

Sigue viviendo en la ciudad de San Miguel, pero hoy tiene otro objetivo: crear talento y encausar a los niños que sueñan con ser futbolistas.

Como jugador profesional fue lateral derecho del Águila y del Once Municipal, por donde tuvo un breve paso. Incluso jugó en la selección nacional y acepta que “sueño y me despierto soñando fútbol”.

“El fútbol es mi vida, mi pasión, algo que anhelaba desde joven. Quería llegar a lo más alto”, manifestó Martínez, quien acepta que desde niño quiso ser futbolista y que solo lo consiguió cuando Milovan Djoric le dio una oportunidad en el Águila.

“Debuté a los 23 años en un juego contra Club Deportivo FAS. Fue el 14 de septiembre de 1995 y ganamos 2-1”, recordó. Estuvo diez años en la élite y se retiró a los 33.

Pero de su pasión por el deporte nació su deseo de ser formador en la escuela de futbol Club Deportivo Corona, un cargo que ha ejercido durante 10 años, con niños y jóvenes de diferentes edades y divididos por niveles.

EL PROFE CATALNICA

Martínez entrena con los chicos los días lunes y miércoles, realizando sus actividades, con el único objetivo de formar niño y jóvenes de bien.

Y su trabajo ha dado ya frutos, con jugadores como Herbert Flores, quien salió de Corona para recalar en la reserva del Águila.

“Mi experiencia fue muy buena. Fue la primera escuela de futbol en la que estuve y ahí me comenzaron a instruir y entrenar. El profe Cata fue una de las personas que me motivó a seguir adelante en el futbol, que creyó en mis habilidades y me enseñó a descubrirlas y creer en mí, es parte fundamental de mi formación. Para muchos de los que han pasado por la escuela es valioso aprender de un ex futbolista del Águila y ex seleccionado nacional”, expresó Flores.

“Yo quisiera que todos jugaran al futbol, pero sé que va a jugar el que esté más aplicado, el que tenga el deseo de vestir la camisa, el buen orden, buena organización. Hay tantos jóvenes que tienen un sueño, pero lo que en verdad me importa es formar buenos ciudadanos”, agregó Martínez.