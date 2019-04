De Toro: "Antes no jugábamos así pero nos falta gol"

El argentino Carlos de Toro, técnico de Luis Ángel Firpo, reconoció al final del partido en que empataron sin goles ante Jocoro, por la jornada 17 del Clausura, que a su plantel le falta pegada a la hora de crear ocasiones de gol.

La falta de acierto ha sido un mal endémico que le está pasando factura a la hora su sumar puntos al cuadro pampero en su lucha por evitar el descenso.

"No puedo decir nada más, ha sido un sacrificio bárbaro (de mis jugadores), nos falta gol, ustedes han sido testigos de ello, dominamos el partido pero nos faltó el gol. Siento que vamos creciendo paso a paso, día a día, porque no jugábamos así antes pero desgraciadamente aún no se nos ha abierto la puerta para alcanzar el gol", se lamentó el técnico sudamericano.

Sobre el hecho de que se acortan las posibilidades de alcanzar de nuevo a Sonsonate, a falta el crucial cotejo ante los cocoteros, de visita el próximo 21 de este mes, De Toro aseguró que "hay que seguir sumando y esperamos (el próximo miércoles en casa, ante Audaz) poder sumar de a tres".