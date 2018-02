"De Rubén Alonso depende que saquemos buenos resultados"

El Sonsonate se mantiene como sotanero en la tabla acumulada y entre los últimos en este arranque del Clausura 2018, por lo que las voces de descontento e insatisfacción suenan más fuerte en la interna cocotera.

El tesorero del club, Miguel Castillo, expresa que si bien el técnico Rubén Alonso cuenta con la confianza de la dirigencia, ya es hora de que los occidentales levanten el nivel y empiecen a sumar de a tres. No condicionó su continuidad con base al resultado ante Alianza.

"Estamos iguales, el voto (de confianza) se le da al profe, se le han dado todos los jugadores que ha pedido y tiene que preocuparse para sacar los resultados", afirmó el dirigente.

Y añadió que "nosotros le estamos dando el apoyo pero también de él depende que se enrumbe el barco y saquemos buenos resultados, así como hicimos el sábado (ante Limeño)".

En tanto que Alonso, timonel de los cocoteros desde finales del torneo pasado, considera que los triunfos se darán tarde o temprano, y no niega la presión.

"Los resultados no eran los que nosotros estábamos esperando y la presión llega sobre el cuerpo técnico. Yo estoy tranquilo porque el resultado tiene que llegar, aunque yo sabía (el fin de semana pasado) que mi cabeza estaba en juego y a veces la presión que viene de afuera no es positiva", sostuvo.

CRÍTICO A SEÑALAMIENTOS

Eso sí, el timonel uruguayo fue enfático esta semana, en plática con el programa radial Güiri Güiri al Aire, en que hay personas que aprovechan la situación actual del club para pedir su destitución y la llegada de otro técnico, algo que le molestó.

"Críticas puedo aceptar, se aprende, pero a veces llegan críticas que afectan a la persona. A mí lo que me da tranquilidad es que tengo trabajo y el puesto de Sonsonate está para cualquiera; yo si perdía era el que ponía el cargo (a disposición) si la directiva creía que era yo (el responsable)... A veces uno no entiende, que haya presión para que entre otro entrenador... a veces no entiendo, esto es fútbol", se pronunció.

Aunque no negó que los resultados negativos (una victoria, un empate y dos derrotas) conlleva preocupación. "En lo personal, yo armé este equipo, pensando que tiene más, para estar arriba y pelear la clasificación, pero estamos al fondo y eso preocupa", finalizó.