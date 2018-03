De Oliveira y el representante de Welcome niegan acusaciones de Dragón

El brasileño Antonio Jackson de Oliveira y el representante del hondureño Georgie Welcome se defendieron de los señalamientos que que ha hecho la dirigencia de Dragón para separarlos del plantel, decisión que fue tomada el martes, luego que los dos jugadores extranjeros, más el salvadoreño Christian "Pibe" Bautista, fueron acusados de abandono de trabajo. Antonio Jackson de Oliveira comentó este miércoles a El Gráfico que todo lo que se ha dicho en los medios y en redes sociales es falso, sobre que él no se ha estado presentando a los entrenamientos, y que incluso tuvo un altercado con el entrenador principal del equipo, el colombiano Henry Vanegas. “Eso es falso, lo que han dicho algunos medios es falso, yo nunca di un golpe al profesor, y tampoco es cierto que no me he presentado a los entrenos, he ido siempre”, dijo el sudamericano.Según explicó, la única vez que faltó a un entreno fue hace 15 días, porque tuvo que viajar a San Salvador para hacer unos trámites en migración. “Fue la única vez, pero iba con permiso del cuerpo técnico’, agregó el delantero de 29 años.El también exjugador del Sonsonate, agregó que fue el técnico Vanegas quien lo sacó del entreno del martes, luego de botar una pelota durante el entrenamiento. “Él me sacó del entreno, yo no lo he agredido”, explicó. Ante tal panorama, De Oliveira dijo que ya se comunicó con su representante, el brasileño Fabio Vasollo, para que arregle lo relacionado con sus honorarios y el finiquito del equipo.“Voy a ver en el país (El Salvador) si hay algún equipo (para seguir jugando) sino, mi representante me va a llevar a Brasil para jugar allá”, finalizó.El hondureño Welcome está molesto por lo rumores que se han corrido sobre que ha sido separado, además de lo de su ausencia en los entrenos por alholismo. Es así que quien está hablando por el jugador, es su representante, el también hondureño David Mancilla, quien explicó que con la noticia que se ha difundido en algunos medios y en redes sociales, se le ha hecho mucho daño a su representado.“Él ha jugado en Europa, en México, en Tailandia, y en otros lugares más, y nunca ha salido por un problema así. Él ha salido porque se le ha terminado el contrato, porque no se le ha renovado, pero por un problema así, nunca”, dijo Mancilla. Explicó que ante la noticia que se ha difundió en El Salvador, le han estado llamando de Honduras y de otros países para saber la verdad. “Welcome puede jugar en cualquier lado, él es un profesional, pero incluso desde anoche (el martes) he estado hablando con el presidentde el equipo (Juan Rivera) para que lo reincorporen para la siguiente fecha. Luego del partido de hoy contra el Santa Tecla, el jugador se va a presentar ante el técnico para pedirle disculpas y ver si comienza a entrenar de cara a los últimos partidos del torneo. El presidente me ha dicho que a Jackson y a Bautista los puede sustituir, pero que a Welcome, no”, agregó Mancilla.Pero el presidente Juan Rivera, comentó ayer mismo a este medio, que la documentación sobre la separación de los tres jugadores por abandono de trabajo ya está en la Federación. “Ya se la mandamos al jurídico, desde el lunes. Hoy (martes) se llevan otros documentos, y luego vamos a ver cómo salimos con ellos, ya que en estos momentos en el equipo no hay dinero”, explicó el presidente del equipo escupefuego.Dragón se mide hoy en la noche al campeón nacional Santa Tecla buscando sumar puntos que le sirvan para alejarse de la última posición de la tabla de posiciones, ya que si el torneo hubiese terminado ya, sería el equipo descendido. Rivera agregó que luego de una larga reunión, se llegó a la conclusión que ninguno de los tres elementos volverá a las filas del Dragón, aunque así les toque terminar jugando el torneo con reservistas.“Ellos son los que abandonaron el trabajo, y eso es así. Esto (el equipo) es una empresa, yo así lo miro, y en ese sentido ellos están fuera”, agregó. De lo que si se desmarcó es de que se diga que él ha acusado a Welcome de tener problemas con el alcohol. “Eso no, nunca he dicho algo así de Welcome. Ellos son separados por el tema de ausentarse del trabajo”, finalizó.El nuevo pope del representativo migueleño espera tener una reunión este día (miércoles) con el expresidente, Hëctor Sorto, para que rinda cuentas del dinero que ingresó a las aras del equipo durante él estuvo al frente. “Espero reunirme con él, son como 55 mil dólares que él administró, ya que de lo contrario iremos a los tribunales, algo que no quiero”, detalló. Sobre la dueda general que se tiene con el plantel no quiso mencionar cifras, por seguridad. Comentó que Sorto debe rendir cuentas para luego buscar una salida a la situación del equipo.Por su parte, Christian Bautista no contestó su teléfono. “El Pibe” tendría enferma a su madre, por lo que durante las últimas semanas ha faltado a varias sesiones de entrenamiento, aunque la última falta le costó el puesto.