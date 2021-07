De Los Cobos: "Perdí el entusiasmo, ya no estaba ilusionado"

El ex director técnico de la selección mayor de fútbol de El Salvador, Carlos de los Cobos, habló sobre su salida del equipo nacional.

En una entrevista a TUDN, el entrenador comentó que "perdió el entusiasmo" que sentía al inicio de su segunda etapa al mando de la selección.

"Siento que perdí el entusiasmo, ya no me representaba lo mismo, como cuando inicié esta segunda etapa. Perdí el entusiasmo, ya no estaba ilusionado como lo sentí en el inicio", comentó De los Cobos.

El míster también mencionó algunos factores de su salida del combinado salvadoreño, incluyendo una relación "no muy buena" con la FESFUT.

"Varios factores, quizá no tenía muy buena relación con la Federación (FESFUT), por otro ladop el tema de la pandemia también tiene que ver, es decir, en el inicio fue bastante positiva nuestra participación porque tuvimos frecuencia de partidos, en Liga de Naciones, partidos amistosos, Copa Oro y demás, pero la pandemia interrumpió", declaró el ex timonel de la Azul.

En su segunda etapa como director técnico de El Salvador, De los Cobos logró 15 victorias, dos empates y siete derrotas.