De Ligt: "Cristiano me dijo: ¿Te vienes a Turín?"

Tras la final de la Liga de Naciones UEFA, el holandés Matthijs de Ligt reveló que Cristiano Ronaldo le pidió que fuera a la Juventus.

En declaraciones a la cadena NOS de Holanda, el defensor neerlandés declaró que le tomó por sorpresa que la estrella portuguesa de la Juventus le dijera que viniera a Turín a jugar con la "Vecchia Signora".

"No lo entendí al principio. Me sorprendió un poco, me dejó un poco en shock, así que me reí. Pero no respondí nada", explicó De Ligt tras perder con su selección ante Portugal por la mínima.

El actual defensor del Ajax es pretendido por el Barcelona, París Saint-Germain y por la misma Juventus de Turín. Al respecto del tema, el holandés prefirió restarle importancia y consideró primero tomar un descanso de la temporada.

cristiano ronaldo pediu pro de ligt ir pra juventus!!!pic.twitter.com/WQcgAyTPEk — ��������. (@rwnaIdo) 9 de junio de 2019