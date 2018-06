De Gea y España se pronuncian después de su debut para el olvido

SOCHI. David De Gea tuvo un debut mundialista para el olvido, pero el arquero español prefiere enfocarse en el panorama general del equipo. “Ni siquiera perdimos”, dijo después de que España empató 3-3 con Portugal el viernes en un duelo del Grupo B.

De Gea cometió un error a finales de la primera mitad, para que Cristiano Ronaldo marcara el segundo de sus tres goles con un tiro relativamente sencillo de atajar.

Cristiano fue de hecho el responsable de amargar de principio a fin la primera actuación de De Gea en una Copa del Mundo. El delantero anotó de penalti y culminó su actuación con un tiro libre para sentenciar la igualdad.

Pero fue el segundo gol, justo antes del descanso, el que un arquero de la talla de De Gea debió detener —incluso si el disparo provenía del botín de uno de los mejores jugadores del mundo.

HABLÓ

De Gea reconoció que no fue la mejor de sus actuaciones, pero dejó en claro que el encuentro concluyó y que España debe prepararse ahora para su juego contra Irán del próximo miércoles. “Cualquiera puede cometer errores. Fue un tiro complicado”, dijo el portero.

“Debemos seguir entrenando y trabajando. Tenemos un partido importante contra Irán. Si ganamos, daremos un paso importante a la clasificación”, amplió.

Los aficionados quedaron molestos con el error de De Gea, pero no tardó en recibir el apoyo de sus compañeros, tanto de club como de selección.

APOYO

Juan Mata le escribió en Twitter: “Eres el mejor y punto”. El capitán de la selección, Sergio Ramos, tuiteó: "No se trata de no equivocarse, se trata de no rendirse nunca”.

Diego Costa, autor de dos de los tres goles de España, también se mostró confiado con su arquero. “Los grandes jugadores se levantan solos”, dijo el atacante. “Sabe que tiene nuestro apoyo. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Conocemos de su calidad y lo grande que es. Solo puedo darle un abrazo. Yo también he tenido juegos malos. Somos una familia”.