De Gea frena al Villarreal y Cristiano lo remata

Un gran David de Gea y un certero Cristiano Ronaldo se convirtieron en verdugos en La Cerámica de un Villarreal que, tras dominar en buena del parte del duelo y perdonar a su rival, fue de más a menos ante un efectivo Manchester United (0-2).



Tras haber pasado inadvertido, Ronaldo apareció en el minuto 77 para definir ante Rulli tras un gran fallo defensivo local después de que De Gea sostuviese antes a su equipo con sus paradas, en especial dos sobresalientes a Manu Trigueros.



El Villarreal se hizo con la posesión del balón pronto y con largas combinaciones trataba de desajustar el sistema defensivo del conjunto británico, que se vio comprometido con un buen disparo de Moi Gómez desde fuera del área que obligó a De Gea a intervenir.



Al ritmo que marcaba Dani Parejo, el Villarreal controlaba un partido en el que el United esperaba atrás en busca de alguna contra o alguna acción a balón parado.



En esa situación eran los locales, por medio de Yeremi, en dos ocasiones, o Pau Torres los más activos en ataque ante un rival que no quería la posesión del balón, esperaba al Villarreal en terreno propio y centraba su objetivo en no perder su sitio en el campo.



Además, con Cristiano Ronaldo pegado a la banda, otro de los aciertos del equipo de Unai Emery fue evitar que el jugador luso entrase en contacto con el balón.



Pese a que el choque había entrado en un fase de más control y menos acercamientos al área visitante, De Gea protagonizó una brillante acción al sacar una gran mano ante un disparo duro de Manu Trigueros.



La primera acción ofensiva peligrosa del United llegó cerca de la media hora de juego fruto de una mejoría del juego del equipo de Michael Carrick que le permitió llegar al área de Rulli, aunque sin que el meta argentino tuviera que intervenir.



A pesar de que el partido se equilibró en el último cuarto de hora del primer tiempo, en los minutos finales el Villarreal volvió a asediar la meta del conjunto británico, pero la falta de acierto de los locales y el buen hacer de De Gea impidieron que el marcador se moviera.



La segunda parte arrancó con un ritmo más bajo del que tubo la primera mitad. Ambos equipos trataban de evitar a toda costa un fallo que les condenase.



La figura del guardameta español del United volvió a emerger para salvar a su equipo con una prodigiosa mano ante un duro disparo de Trigueros a los 58 minutos de partido.



El Villarreal acumulaba las mejores ocasiones de gol, llegaba al área rival con relativa facilidad, pero se encontraba con la falta de acierto en los últimos metros de sus atacantes y con un sobresaliente De Gea.



La entrada de Bruno Fernandes en el segundo tiempo dio mayor movilidad al centro del campo del conjunto británico y si De Gea había salvado a su equipo, fue Rulli, con otra providencial intervención, el que evitó que se desnivelase el marcador ante un gran ocasión de Sancho.



El United llegó con más físico a la recta final del partido, lo que propició que se invirtiesen los papeles. Pasó a dominar el equipo de Carrick y rondaba la portería rival, mientras que el Villarreal esperaba. Los cambios en las filas del conjunto inglés hicieron mucho daño al equipo de Emery.



Un fallo garrafal defensivo del Villarreal desembocó en gol para el Manchester United. Una jugada entre Rulli y Capoue, que no controló bien y perdió el balón, fue aprovechada por Cristiano Ronaldo, que no había aparecido hasta entonces, para marcar en el minuto 77.



El Villarreal estaba contra las cuerdas ante el United, que acumuló ocasiones para marcar el segundo por medio de Cristiano, Rashford y Sancho, quien acertó finalmente a dos minutos de llegar al 90 para sentenciar el choque con el segundo gol.