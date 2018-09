¿De Bruyne se va del Manchester City? Esto dice Guardiola

El preparador del Manchester City, Pep Guardiola, aclaró, respecto a los rumores que han surgido estos días en Inglaterra, que no sabe si Kevin de Bruyne tiene cláusula de rescisión y que no ha dicho en ningún momento que la misma sea de 250 millones de libras (280 millones de euros).

"Cuando Jorge Valdano me preguntó -en una entrevista en Movistar- sobre vender a De Bruyne por 250 millones, dije que no, pero es una opinión personal. En Inglaterra no hay cláusulas de rescisión, así que tienes que negociar con el club", admitió.

Además, Guardiola confirmó que Raheem Sterling estará disponible este sábado ante el Fulham, después de haberse marchado de la concentración de Inglaterra para los partidos contra España y Suiza por un problema en la espalda.

Sobre una posible extensión de contrato del inglés, Guardiola explicó que "es bien conocido" que están "encantados" con él y que en el club quieren que continúe, pero que, a partir de ahí, es "tarea de Raheem y de su agente".

Fuera del campo, el español alabó la figura del propietario del equipo Sheikh Mansour, al que calificó como el "hombre más importante" para ayudar al City a dar un paso adelante.

"Él lo sabe absolutamente todo. Sabe lo que pasa aquí, lo que le pasa al equipo, cómo jugamos, lo que ocurre en el equipo. Está muy metido", añadió.