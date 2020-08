David Boquín: "Queremos demostrar que estamos a la altura"

David Boquín, delantero argentino de Sonsonate, se quedó en El Salvador a pesar de la pandemia de COVID-19 y tras un largo tiempo de espera, se muestra positivo y ansioso para que comience el torneo Apertura 2020.

El futbolista sudamericano reconoció que pasó por momentos difíciles gracias a la incertidumbre que vivió el fútbol nacional. El argentino, que cumplirá su tercer campeonato en tierras cuscatlecas dijo que espera que la pretemporada sea buena para así dar todo en el certamen.

"Fue muy difícil, más por lo que es la psicología, la cabeza que trabaja todo el tiempo, no sabíamos si iba a haber torneo y la verdad es que estar tan lejos de casa a veces se complica y se hace muy difícil, más porque no sabes si habría o no torneo. Son seis meses que no se juega, estamos todos en igualdad de condiciones, me parece que la pretemporada tiene que ser un poquito más larga para adaptarse bien y después jugar de lleno", dijo el jugador argentino de 33 años.

El Rey Boquín, que en su momento asegura que la situación se le hizo difícil por no tener un sueldo, expresó que no se arrepiente de la decisión de haberse quedado en el país, a pesar de tener la oportunidad de haber viajado a su país por un vuelo humanitario. Además hace el llamado para tener las precauciones necesarias al regresar a las actividades debido a que la pandemia no se ha terminado.

"No estoy arrepentido en nada, la decisión que tomé, la tomé con mi familia, así que siempre estuvieron de acuerdo, se hizo difícil y sostenerse también porque no se tenía un sueldo pero bueno, ahí estamos y por suerte ya se va normalizar todo y siempre con precaución por la pandemia, que siempre está ahí. por eso hay que ser consciente de eso y ponerse a jugar", dijo el jugador cocotero.

ALTAS EXPECTATIVAS PARA EL TORNEO APERTURA

Pese a no contar con la información de cuando Sonsonate iniciará la pretemporada, David Boquín asegura que mira bien al equipo para el Apertura 2020.

"Veo bien a Sonsonate, la base es casi la misma, por ahí se fueron piezas importantes pero el profe Rubén da Silva sabe hacer bien su trabajo, él cuenta con otros jugadores que ha visto, así que se han sumado unos chicos que viene a aportar y la base está, la verdad que el cuerpo técnico trabaja bien y Sonsonate va jugar a lo que siempre jugó cuando llegó a semifinales", puntualizó.

Sobre los rivales de Sonsonate, que quedó ubicado en el grupo occidental junto a FAS, Metapán y Once Deportivo, David Boquín dijo que espera que el equipo cocotero demuestre estar a la altura de planteles que se han reforzado para ganar el campeonato.

"Es un lindo grupo para jugar, esos partidos son los que más te gustan, cuando son equipos que se arman para ganar el campeonato, FAS se armó muy bien, Metapán llevó buenos jugadores y Once Deportivo, que terminó primero, así que hay que demostrar que estamos a la altura de cualquiera", dijo Boquín.

ESPERA SER GOLEADOR

Tras seis goles en los dos primeros torneos con Sonsonate, David Boquín aseguró que espera cumplir el objetivo de anotar entre 10-12 goles para poder pelear el trofeo de El Hombre Gol de El Gráfico.

"La verdad que ya estoy adaptado, estoy tranquilo en el país, estoy cómodo, así que en lo personal quiero superar la marca de 10-12 goles, eso es lo que más quiero, es la meta en este torneo, pero primero es llevar a Sonsonate a la clasificación, que es lo que el "Polilla" quiere y después en lo personal pelear el puesto de goleador", concluyó.