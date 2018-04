David Trezeguet: “Cristiano y Messi están ante su último Mundial”

David Trezeguet, campeón mundial con Francia en 1998, uno de los ídolos del Juventus, del Mónaco y del Hércules (España). Por sus venas corre sangre argentina, donde también ha jugado en equipos como River Plate y Newell’s Boys.

No se ha desligado del fútbol y actualmente es embajador de la FIFA y forma parte de la gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por el sistema Coca-Cola y la FIFA.

El sábado por la noche, en un hotel de La Sabana, Trezeguet habló con un grupo reducido de periodistas gracias a las gestiones de Coca-Cola. Entre ellos estaba EL GRÁFICO, con quien habló del Mundial de Rusia 2018.

¿Qué se siente estar de nuevo cerca de la Copa Mundial?

Es un gran privilegio tener un contacto tan cercano con esta Copa del Mundo que me ha tocado ganar hace 20 años atrás, el tiempo ha pasado para mí también. Un reencuentro interesante mí primera experiencia en este Trophy Tour Coca-Cola. Reencontrarme con la Copa y compartirlo con la gente ha sido muy emotivo porque he visto la motivación y las ganas de la gente de pasar un día junto a la Copa, un trofeo tan preciado por todos.

Uff, para mí es un gran privilegio tener este contacto tan cercano con la gente

El contacto con la gente ha sido una experiencia única para usted, pues le han transmitido mucho cariño y admiración...

Para mí la experiencia ha sido notable, el reconocimiento de la gente hacia el trofeo y hacia mí mismo ha sido algo muy emocionante porque el tiempo pasa. He comprobado que el fútbol une muchas cosas, he visto el reconocimiento hacia mí por todos los lugares que he estado: Argentina, Colombia, Costa Rica… la verdad eso es motivo de orgullo. Es un trofeo que reúne los mejores países y los mejores jugadores del mundo. Con el tiempo te das cuenta que no todos estos jugadores tienen la posibilidad de levantar este tipo de trofeo, a mí me ha tocado esa posibilidad, la verdad es que FIFA y Coca-Cola me han dado esta oportunidad de acompañar el trofeo y a la gente y la verdad estoy muy feliz.

¿Qué momento de su carrera deportiva lo marcó?

Han sido diferentes etapas en mi vida. He tenido una continuidad a partir de esta Copa del Mundo (Francia 1998), después se transformó en otro trofeo importante que fue la Eurocopa de 2000 (cuando Francia le ganó a Italia 2-1 en la final) y esos 10 años pasados en la Juventus fueron los que me marcaron fundamentalmente a través de mi carrera, haber compartido vestuario con jugadores de alto nivel para mí ha sido un objetivo muy preciso y profesional.

¿Qué espera del Mundial en Rusia?

Va a ser un Mundial muy interesante, pues la realidad de hoy es que varias naciones aspiran a ganar este trofeo, creo que varias naciones pueden hacerlo, pues se están preparando de la mejor manera. Creo que hay factor fundamental que será muy bueno para todas las naciones que es el climático, diferente a lo que hemos conocido en Brasil con temperaturas altas, que hace perder ese rendimiento en algunos jugadores. Esto quiere decir que habrá muchas individualidades de jugadores interesantes, un objetivo concreto para muchos jugadores de ganar este trofeo, para muchos conocer el rendimiento y mejorar cada momento.

¿Cómo ve ese duelo Messi - Cristiano Ronaldo?

Messi y Cristiano Ronaldo son los dos embajadores de estas individualidades, pero no podemos olvidarnos de Neymar, Griezmann, Falcao, jugadores que marcan tendencia y están haciendo sus historias personales. La verdad es que en la última década tanto Cristiano Ronaldo como Messi se han disputado todos los trofeos y galardones que han estado compartiendo. Han marcado una generación extraordinaria, esto ha hecho que el nivel del jugador crezca, los nuevos jugadores prueban a superar a estos dos talentos que han marcado historia en el fútbol.

Por cuestión de edad puede que sea su última competición a nivel internacional y la realidad es que les falta este trofeo a los dos, finalmente el más importante de la carrera de un jugador.