David Rugamas volverá a jugar con Águila hasta en la segunda vuelta

Debido a un desgarro del tendón rotuliano, el delantero de Águila, David Antonio Rugamas, seguirá fuera de las canchas al menos por tres semanas.

De acuerdo con el atacante ha sido complicado por una recaída. "Me hicieron unos exámenes el martes y arrojaron que debo seguir fuera por tres semanas más. Esta lesión me ha afectado desde el torneo anterior. Jugué contra Alianza y Municipal Limeño en este torneo, pero ahí recaí. A esta lesión no se le dio el tiempo necesario para su recuperación. No había cicatrizado bien ", apuntó el atacante.

Por la misma dirección va la explicación del médico del equipo emplumado, Victorino Villatoro en el caso de Rugamas.

"Yo tenía a Rugamas en recuperación por un tratamiento que le había aplicado y me le adelantaron el tiempo, me lo metieron a jugar y se vino la recuperación. Tendrán que pasar al menos dos semanas para que él pueda volver a entrenar. Para jugar pueda ser que lo haga hasta dentro de dos semanas", apuntó Villatoro en charla con EL GRÁFICO.

Villatoro reiteró que la lesión de Rugamas es una rotura del tendón rotuliano.

Complicado

Rugamas indicó que le preocupan las recaídas que ha tenido en este caso. "Uno no puede hacer nada cuando lesiones llegan. Esto me paso por impaciente quizá, por no parar el tiempo que se debía. Lo que me pone desmotivado es que ya son varias recaídas. Cuando este tendón no está bien cicatrizado, es fácil que se vuelva a dañar", aseguró el delantero del equipo migueleño.