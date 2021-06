David Rugamas, líder de goleo de la eliminatoria de la CONCACAF

El opicano David Antonio Rugamas Leiva anotó su primer doblete con la selección nacional ante San Cristóbal y Nieves el pasado sábado en Basseterre para sumar ocho goles de manera consecutiva con la camiseta azul y blanco y se ubica hasta el momento como líder de goleo en las eliminatorias de la CONCACAF hacia la Copa del Mundo en Catar 2022.

Detrás del atacante nacional se ubican con seis goles el ariete canadiense Cyle Larín y el surinamés Nigel Hasselbaink quien ya le dijo adiós a su participación dentro de las eliminatorias mundialistas de la región.

La nueva contratación del Águila para el torneo Apertura 2021 sigue encendido en las eliminatorias y es el referente del gol en el combinado nacional que encabeza el capitalino Hugo Ernesto Pérez.

"Estoy demasiado feliz por esta racha que estoy teniendo; y mucho más porque ya estamos a un pasito de la octagonal", manifestó Rugamas al final del partido en que aportó dos goles en el triunfo cuscatleco ante San Cristóbal y Nieves por 0-4 en la ciudad de Basseterre en el juego de ida de la serie de repesca para obtener el boleto directo hacia la octagonal final.

Sobre esta enorme racha goleadora que ostenta por el momento, donde no ha dejado de anotar en los cinco partidos que ha jugado El Salvador en la presente eliminatoria mundialista, Rugamas le aseguró a El Gráfico que "todo esto que estoy viviendo es fruto del trabajo, del sacrificio de todos, han pasado momentos difíciles que he tenido que soportar pero ahora estoy allí, en esa posición de líder de goleo, algo que me llena de orgullo y me digo que ha valido la pena sacrificar muchas cosas, sobreponerse a muchas cosas y espero que esto siga así", admitió.

Acerca de su labor dentro de la selección bajo el mando de Hugo Pérez y el momento que vive la Selecta que casi ha firmado su nombre en la octagonal final, el ex jugador del Once Deportivo admite que "tengo mucha fe, Dios nos tiene algo grande preparado, estamos cerca de la octagonal que era el primer objetivo y qué bueno que las cosas han cambiado para bien, hemos hecho partidos contundentes, con la intensidad, el deseo de querer cambiar todo esto nos tiene en esta posición, era demasiado importante regresar al partido de vuelta de esta manera, que no dejáramos pasar por alto este partido, debíamos definirlo y lo importante es que así fue y el martes llegaremos a jugar de la misma manera", indicó.

LUCHA CERRADA

El ex jugador del Alianza, Juventud Independiente, FAS, Isidro Metapán y Once Deportivo ha logrado anotar sus ocho goles prácticamente a islas caribeñas, ante Granada (2-0) el pasado 25 de marzo, contra Montserrat (1-1) el 28 de ese mes, triplete contra Islas Vírgenes Estadounidenses (0-7) el pasado 5 de junio, ante Antigua y Barbuda (3-0) el pasado martes 8 de este mes y dos goles más el sábado anterior en la ciudad de Basseterre ante la local San Cristóbal y Nieves (0-4) para tener un pie y medio dentro de la última fase de las eliminatorias de la CONCACAF.

Rugamas suma por ahora 14 partidos internacionales con la camiseta nacional, cinco de ellos en eliminatorias mundialistas donde aparte de su primer doblete como seleccionado mayor el pasado sábado 12 de junio también ya firmó un triplete en el juego del pasado 5 de junio ante Islas Vírgenes Estadounidenses como visitante.

Por su parte, el canadiense Larin suma por hoy seis goles y mantiene su puja con el delantero nacional por el título de campeón de goleo de las eliminatorias de la región hacia Catar 2022.

El actual jugador del Besiktas J.K. de la Superliga de Turquía de 26 años anotó triplete a Bermudas el pasado 25 de marzo en Orlando, Florida donde los norteamericanos golearon 5-1 por la fecha uno del grupo B; luego anotó contra Islas Caimán en el 0-11 jugado el 29 de marzo en Bradenton, Florida, por la fecha dos de su grupo; otro gol más ante Aruba por la fecha cuatro jugado el 5 de junio en Bradenton, Florida y el sexto ante Haití en Puerto Príncipe el pasado 12 de junio para darle el triunfo con la mínima a los canadienses en la fase de repesca .

Larín comparte la segunda casilla de la tabla de goleo individual de las eliminatorias con el surinamés Nigel Hasselbaink de 30 años y actualmente atacante del Bnei Sakhnin FC de la Liga Premier de Israel, pero el jugador caribeño se despidió de Catar 2022 al ser eliminada su selección en la fase de grupos a manos de la propia Canadá.

Con cinco goles se ubican el argentino-uruguayo nacionalizado canadiense, Lucas Cavallini actual ariete del Vancouver Whitecaps de la MLS y Lyle Taylor, el delantero de origen inglés de Montserrat que juega con el Nottingham Forest de la segunda división de Inglaterra y que también le dijo adiós a la eliminatoria de la CONCACAF.

NOMBRE JUGADOR PAÍS GOLES

David Antonio Rugamas El Salvador 8

Cyle Christopher Larín Canadá 6

Nigel Hasselbaink Surinam 6

Lucas Cavallini Canadá 5

Lyle Taylor Montserrat 5

Alphonso Davies Canadá 4

Jonathan David Canadá 4