David Rugamas, entre algodones para el estreno ante Guatemala en Copa Oro

El delantero David Rugamas es duda. El pasado jueves, uno de los referentes ofensivos de la selección no pudo ser de la partida debido a una molestia física que le impidió incluso ver minutos en un breve amistoso contra un combinado de reservas del Dallas FC.



Al técnico Hugo Pérez también le preocupa que el delantero esté en óptimas condiciones y no piensa arriesgar. "Tenemos que esperar cómo evoluciona Rugamas porque ha tenido molestias y de eso dependerá si estará disponible o no para el primer partido", mencionó.



Rugamas se convirtió en una de las piezas importantes de la azul y blanco en la etapa de eliminatorias en los que se convirtió en el máximo goleador e incluso se acerca en los registros históricos de El Salvador.



A PRUEBA



En el primer y único entrenamiento de la selección en el Toyota Stadium, Rugamas realizó la práctica con precaución. Ante estas dudas, el técnico realizó durante las semanas algunas modificaciones en su planteamiento para estar listo en caso que el delantero no llegue a tiempo.



Esto cuando se sabía que el rival era Curazao. Los planes han cambiado en las últimas horas y el cuerpo técnico prácticamente corre contrarreloj para preparar un partido inesperado ante un rival que, eso sí, conocen bien. Rugamas sigue en duda.