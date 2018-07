David Rugamas confirma su salida del Águila

El delantero salvadoreño David Antonio Rugamas terminó contrato con Águila y no habrá renovación. Por ahora no tiene ninguna oferta en firme, pero espera que llegue una para seguir activo en el balompié local.

"No hubo renovación. Yo me quedo tranquilo, no pasó nada. No tengo nada definido. Estoy esperando qué opción pueda salir. No tengo nada en concreto. Pero a lo mejor puede salir algo bueno en estos días. Al Águila llega un técnico nuevo, con su idea. De igual forma, siempre le deseo lo mejor al equipo", apuntó Rugamas.

El Clausura 2018 fue complicado para el atacante debido a las lesiones. Tuvo escasa actividad. Eso lo admite el delantero.

"Mucha gente de Águila me ha preguntado por qué ya no voy a seguir. Yo les digo que hay cosas que se dan y que no hay nada qué hacer. Hay temas en los que uno no se puede meter. Veré qué opción puedo tomar", explicó.

Rugamas tuvo su mejor año en 2015. Ahí terminó campeón goleador y le marcó un gol al Tigres de Mexico, en la CONCACAF Liga de Campeones. Con ese tanto puso a ganar al Isidro Metapán, pero luego el Tigres logró remontar.