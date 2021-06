David Rugamas, a un gol de entrar al top cinco de goleadores en eliminatorias

El opicano David Antonio “Tony” Rugamas, nuevo refuerzo de Águila y actualmente líder de goleo de la Selecta en las eliminatorias mundialistas hacia Catar 2022 reconoce que vive por ahora su mejor momento futbolístico de su carrera futbolística defendiendo los colores de la selección nacional al sumar por el momento seis goles consecutivos en cuatro partidos oficiales en la competencia de la CONCACAF.

Esa cifra le permite empatar la sexta casilla en la lista histórica de goleadores de El Salvador en partidos premundialistas que encabeza el ex ariete migueleño, Raúl Díaz Arce con 18 dianas.

Sus seis goles en la actual eliminatoria de la CONCACAF hacia la Copa del Mundo en Catar 2022 le permite tocar las puertas para poder ingresar al top cinco de goleadores cuscatlecos en eliminatorias mundialistas desde 1968 y donde aparecen cuatro ex mundialistas en esa nómina.

Tony Rugamas comparte así el sexto lugar en dicha lista con otros cuatro futbolistas de renombre en nuestro balompié , tres de ellos ya retirados como el ex mundialista de España 1982, José Norberto “Pajarito” Huezo, el soyapaneco Óscar Antonio “el Lagarto” Ulloa y con Eliseo “Cheyo” Quintanilla; así como el usuluteco Rodolfo “Fito” Zelaya, atacante del Alianza , todos con seis goles en eliminatorias mundialistas.

"Para esto nos preparamos. Tengo un mes de estar trabajando para este momento; venimos de un triple turno previo a estos partidos y se notó que físicamente estamos bien", expresó el nuevo atacante aguilucho.

Rugamas mencionó además que "la responsabilidad con la que jugamos y el deseo de ganar y la mentalidad se ha visto reflejada en cada partido que hemos jugado. En lo personal no me molesta que me exijan, somos jugadores profesionales y para eso entrenamos. Pienso que ha valido la pena tanto trabajo, ha sido un reto trabajar tres semanas completas a triple turno y no ha sido fácil", afirmó.

El ex jugador del Alianza, Juventud Independiente, FAS, Isidro Metapán y Once Deportivo ha logrado anotar sus seis goles a islas caribeñas, ante Granada (2-0) el pasado 25 de marzo, contra Montserrat (1-1) el 28 de ese mes, triplete contra Islas Vírgenes Estadounidenses (0-7) el pasado 5 de junio y ante Antigua y Barbuda (3-0) el pasado martes 8 de este mes.

Rugamas suma por ahora 13 partidos internacionales con la camiseta nacional, cinco de ellos en eliminatorias mundialistas donde también ya firmó un triplete en el juego del pasado 5 de junio ante Islas Vírgenes Estadounidenses, algo que lo llena de orgullo.

"Claro que estoy contento por estos tres goles. Estoy agradecido por el partido que tuve porque fue una buena noche. Son cosas que como delantero las deseas siempre", destacó.

Para el seleccionador nacional, Hugo Ernesto Pérez, el desempeño de Rugamas y su buen momento goleador ha sido un pilar fundamental en las últimas dos victorias consecutivas de la Selecta bajo su mando.

"Rugamas está en un momento extraordinario, esperamos que siga así, pero no tiene que ver nada que Nelson jugó mal, no es así para mí", dijo Pérez en alusión al dique seco en que ha caído el delantero del Thai Port FC de la Liga de Tailandia.

"Nelson no tuvo un bajo rendimiento, Nelson luchó, peleó. Para mí a Nelson lo único que le faltó fue el gol, trajo marca, presionó, cuando tenía que bajar lo hizo y yo digo que le falta el gol", aseguró Pérez.

Nelson Bonilla se ubica en la séptima casilla de la lista histórica de goleadores en eliminatorias mundialistas al sumar cinco goles, todos firmados en la pasada eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

Bonilla comparte dicho puesto en la lista con ex jugadores de la talla de Carlos “Papo” Castro Borja, Mauricio “Chencho” Cienfuegos, Ronald Oswaldo Cerritos, Guillermo “Memo” Rivera y Jorge “Zarco” Rodríguez.

La ansiedad mostrada por el internacional capitalino por no poder anotar un gol es notoria, eso si tomamos en cuenta que Bonilla no anota desde el pasado 6 de septiembre del 2016 en Vancouver ante la anfitriona Canada (3-1) en el cierre de nuestra malograda participación en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 y con el hondureño Ramón “Primitivo” Maradiaga como seleccionador nacional.

A continuación el top cinco de goleadores salvadoreños en eliminatorias mundialistas de la CONCACAF desde 1968 al 2021.

No. NOMBRE DEL JUGADOR GOLES

01 Raúl Ignacio Díaz Arce 18

02 Jorge Alberto González 12

03 Luis Ramírez Zapata 11

04 Rudis Alberto Corrales 8

William Osael Romero 8

José María Rivas 8

05 Juan Ramón Martínez 7