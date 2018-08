David Rugamas: “Yo quería jugar en FAS”

La dirigencia del FAS confirmó el fichaje del delantero nacional David Antonio Rugamas, quien anunció hace un poco mas de un mes que no iba a seguir en las filas del Águila.

El atacante, que por ahora solo ha acordado jugar en las filas tigrillas por el Apertura 2018, realizó ayer su primer entrenamiento a las órdenes del timonel colombiano Alvaro de Jesús Gómez y contó que tenía otras ofertas, pero las rechazó por llegar al FAS.

"Había otras opciones, pero yo quería jugar en FAS. Recuerdo que mi papá me llevaba a la cancha para ver al FAS. A lo mejor desde niño yo tenía esa ilusión. En todos los eqipos que estuve traté de dar lo mejor. He tenido la oportunidad de estar con mis nuevos compañeros y se nota que hay un buen equipo. Esperamos que en este torneo poder llegar a una final, porque la capacidad está", apuntó el delantero.



Desde ya Rugamas cree que no va a ser ningún problema el adaptarse al nuevo grupo, porque antes ya había compartido con varios jugadores del plantel asociado.

"Hay jugadores que ya he conocido antes y en ese tema de camerino creo que no voy a tener ningún problema", confesó.

¿QUÉ NÚMERO OCUPARÁ?

Por ahora,Rugamas, que usará la camisa 12 en FAS, no sabe cuándo podrá debutar en las filas asociadas. La dirigencia del equipo santaneco tendrá que trabajar en su inscripción y él jugador reconoce que tendrá que ponerse a la par de sus compañeros en el estado físico. El certamen va ya por la fecha 5.

"He trabajado siempre por mi cuenta, pero no es lo mismo como hacerlo con el grupo. Obviamente hay que trabajar en la parte física. Hay que trabajar más que el grupo, para llegar a ese nivel físico que se necesita", dijo Rugamas en charla con EL GRAFICO.

Con Rugamas habrá más opciones en ataque para el timonel Gómez en las filas asociadas. Tendrá al colombiano Víctor Hugo Montaño, al argentino Guillemo Stradella y al nacional Irving Herrera. Desde el medio campo también llegarán el argentino Juan Aimar y Dustin Corea, volantes con capacidad ofensiva.