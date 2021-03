David Rugamas: "No tenemos más margen de error"

El gol recibido ante Montserrat al minuto 89 de juego por intermedio de Lyle Taylor cambió el ambiente en la selección absoluta al ceder el primer empate en cuatro enfrentamientos ante Montserrat en su historia y a la vez el primer lugar del Grupo A que lidera ahora Antigua y Barbuda por diferencia de goles.

Para conocer qué tan golpeado salió El Salvador de la cancha sintética del estadio Ergilio Hato tras el empate de último momento ante Montserrat, David Rugamas, autor del gol cuscatleco a los cuatro minutos se juego, aseguró que "el empate no nos golpeó (tan fuerte) como para decir que estamos mal, que quedamos eliminados (de la competencia del Mundial). Obviamente queríamos ganar, teníamos el resultado (a favor) y ya al final que nos empatara resultó complicado; eso sí no se puede negar, pero pienso que mentalmente estamos fuertes, sabemos que faltan unos partidos que son claves y que nos llevará al primer lugar del grupo", indicóel jugadorque ha anotado dos de los tres goles que la Selecta ha firmado en la eliminatoria.

Sobre su gran actuación en esta ventana FIFA de marzo, Rugamas aseguró que "obviamente estoy feliz y tranquilo porque he tratado de rendir y darle lo mejor a la selección nacional y han salido los goles, eso para mí es importante y la confianza que se adquiere, afirmó el jugador opicano quien dijo además que "ojalá se pueda seguir en el mismo camino y que las cosas me sigan saliendo igual", acotó.

Sobre las ocasiones de gol que dejaron escapar como equipo, Tony Rugamas reconoce que "pudimos haber anotado todas las ocasiones de gol que generamos, es cierto que desperdiciamos esas oportunidades, que tratamos de hacer las cosas firmes, bien parados, bien armados, lamentablemente nos cayó ese gol, duele porque duele, una desatención (de todos) que es complicada, pero pienso que estamos bien, con ganas de seguir, de luchar porque esto no ha terminado" indicó el goleador opicano.

También razonó que "se nos viene un partido clave (ante Islas Vírgenes Estadounidenses en junio) que debemos ganar o ganar, no habrá margen de error para poder terminar en el primer lugar (del grupo), destacó.



SOLO QUEDA TRABAJAR

El atacante del Once Deportivo admite que la liga se reanuda este miércoles y hay que entrar de lleno en ella lo mejor posible a fin de obtener una nueva oportunidad para defender la camiseta nacional.

"Habrá actividad hasta junio y por ello hay que prepararse, tratar de agarrar más ritmo de juego, un buen rendimiento en el equipo para que cuando toque jugar nuevamente con la selección hay que hacerlo bien y tratar en lo que se pueda para ser tomado otra vez en cuenta."

Sobre su gol y el entendimiento que tuvo para movilizarse y recibir la asistencia de Jaime Alas para anotar su segundo gol en las eliminatorias mundialistas, Tony Rugamas dijo que "eso es lo bueno de conocerse, del trabajo que se hace en los entrenamientos donde uno aprende cómo se mueven los compañeros, cómo marcar en un pase y qué bueno que esa clase de jugadas van saliendo de a poco", subrayó.

El atacante del Once Deportivo dijo además que en el camerino no hubo mucho drama por el empate de último momento antes Montserrat, que no hubo palabras del técnico principal.

"Repito que estamos fuertes, con la frente en alto, que debemos seguir luchando, seguiremos metiendo, porque diferente fuera que con (el empate) ya estuviéramos eliminados y no es así, tenemos claro nuestro objetivo y vamos a seguir luchando por alcanzar clasificarnos."