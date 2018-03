David Pinho: “Águila es, de por vida, un equipo grande”

En la platea del estadio Juan Francisco Barraza sorprendió ayer la presencia de David Antonio Pinho, brasileño que llegó Águila en la década del 70 y dejó una marca imborrable en el equipo emplumado.

Pese a que está en el país para atender asuntos familiares en un viaje relámpago desde Nueva York, Pinho hizo un tiempo para ir a ver a su equipo querido ante Metapán. Salió del hospital, luego de ver a un familiar, y se fue al recinto donde regaló tardes llenas de buen fútbol junto a jugadores como Ismael "Cisco" Díaz, Luis Baltazar Ramírez Zapata y otros.

Eran los tiempos en los que el Águila disputaba duelos cerrados contra el FAS argentinizado de Manolo Álvarez, Roberto Casadei, Amado Abraham y Alcides Piccione.

Llegó al estadio y de inmediato se sentó. Se acomodó y atendió a EL GRÁFICO. "Ahora veo un estadio mucho más bonito. Fue un bonito recuerdo el que vivimos en esa época. Los recuerdos están intactos. Águila era un equipo unido cuando jugué aquí. Pero ahora veo un estadio vacío, pese a que ahora se está jugando la fase de clasificación", indicó Pinho en charla con este medio.

Pinho indicó que no ha visto muchos partidos recientes del Águila. Es más no conoce a la mayoría de jugadores del plantel, pero eso no le quita su simpatía por el plantel migueleño.

"Me parece que ahora el Águila tiene un buen técnico y hay que dejarlo que trabaje. En este estadio tengo muy buenas experiencias. Águila es, de por vida, un equipo grande", apuntó el otrora jugador del equipo naranja y negro.