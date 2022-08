David Morán: "Como árbitro no te quieres equivocar pero es humano"

David Morán es un tipo tranquilo, sencillo. Sabe que los insultos y la presión recaen casi siempre en el árbitro central pero su labor en el campo es fundamental y también criticada: definir si hay fuera de juego o no. El originario de Santa Ana habló con EL GRÁFICO sobre lo que significa ir a una Copa del Mundo, la familia y lo difícil que es asumir un error en un partido.

¿Cuáles son las funciones de un árbitro asistente?

Un asistente es el que evalúa las decisiones de fuera de juego dentro del terreno de juego. También colabora con el árbitro si se le escapa una situación y uno lo ve, es el encargado de dar la información.

¿Cómo inició para usted el querer ser árbitro?

Recuerdo que cuando estudiaba bachillerato tenía un profesor que era árbitro y le comencé a consultar qué dónde pitaba, que cómo los eligen y me comenzó a interesar. Así ingresé a uno de los colegios llamado AAFES en Santa Ana.

¿Alguna vez se visualizó en una Copa del Mundo?

El primer objetivo que tuve fue subir a la segunda división y después a primera y luego la intención es ser árbitro internacional. Cuando llegué a ser árbitro internacional la intención ya era seguir compitiendo y tener la oportunidad de ir a un Mundial.

Ahora que llega esta oportunidad, ¿Cómo ha sido la preparación?

La preparación es desde hace mucho tiempo y no sólo específicamente para el Mundial. Han sido años prestándole atención a la preparación física, mental, técnica, táctica y además del cuidado alimenticio que también es importante para vernos como atletas en el terreno de juego cuando vamos a una competencia de alto rendimiento.

¿Qué es lo más difícil de ser árbitro de línea?

Equivocarse. Uno como árbitro no se quiere equivocar pero es humano y a cualquiera le puede pasar una situación complicada. Vivir esos momentos después de un error es complicado si uno no alcanza el grado de madurez porque puede desmotivarse y quizás eso es lo más difícil de sostener.

¿Cómo es David Morán fuera de la cancha?

Soy una persona muy alegre y bromista. Me gusta pasar el tiempo con mi familia, mi esposa, mi niña, mi madre y mis hermanos. Me gusta compartir el grado de familiaridad cuando no estoy arbitrando.

Al no ser árbitro principal me imagino que los insultos son menos recurrentes…

Muchas veces, bendito Dios, pasa desapercibido (risas). Normalmente siempre “saludan” al árbitro pero ya en la cancha nos gritan a todos por igual.

¿Cuál fue el momento en el que tuvo dudas de seguir siendo árbitro en un momento que marcó un antes y un después?

Algo que he trabajado mucho es la parte física que me ha costado un poco y mantener un nivel competitivo fue difícil para mí para continuar en esta carrera que es muy bonita.

Profesor, ¿Se sabe las reglas de memoria?

(Risas) Es muy difícil y amplio. Es algo que no solo es de leer textualmente sino de comprender, analizar y más en la parte del fuera de juego porque hay situaciones en donde la regla dice algo textualmente pero en el juego tiene pocos segundos para analizarlo y saber si en realidad ocurre la situación o es necesario sancionar el fuera de juego.

¿Cuál es el partido que usted recuerda con más emoción?

Han sido varios partidos. Quizás el que más recuerdo es la semifinal en Brasil del Mundial sub-17 entre Brasil y Francia. Fue un partido en el que Francia iba ganando 2-0 y el partido terminó remontado 2-3.

¿Se disfruta también el partido cuando está como árbitro asignado o está más concentrado en no equivocarse?

Salimos a disfrutar. Si algo no se disfruta no se hace de la mejor manera y uno tiene que salir al campo a aprovechar cada momento como si fuera el último partido.

Cuando ha visto otros mundiales y ve a salvadoreños arbitrando, ¿Qué sentía y qué siente ahora que le tocará ser un representante más?

Es una gran emoción. Hemos tenido otros representantes a nivel de arbitraje; alguien que yo admiro mucho es William Torres, un gran asistente comprometido que estuvo en el Mundial con Joel y Zumba. Es una persona con calidad en la banda y como ser humano y eso es de resaltar.

¿Ya conoce Catar?

Tuvimos la bendición de estar allá en un seminario previo a la Copa del Mundo. Estuvimos una semana y luego viajamos a El Salvador y luego a Paraguay al siguiente seminario.

Cuando a usted se le asigne el partido y salga en la pantalla, muy serio como suelen ser los árbitros, ¿Dirá que cumplió la misión?

Son sentimientos encontrados pero lo que si voy a hacer es darle gracias a Dios.

¿Qué le dice su familia?

Mi familia siempre me ha apoyado y son base y eso es uno de los mayores logros: Tener a mi familia de lado y respaldandome.

¿Qué puede prometer como salvadoreño en el Mundial?

Vamos a salir al terreno dando lo mejor de nosotros y haciendo las cosas con compromiso intentando mantener el mismo carácter y la misma forma de ser y la alegría y sin duda vamos a hacer lo máximo por poner en alto a nuestro país.

Están planeando también pasar desapercibidos en los partidos…

Sin duda ese es el sueño de nosotros: Tomar buenas decisiones y que al final se hable nada más del equipo ganador y sin ningún inconveniente con los árbitros.



FICHA

David Morán

Data: Santa Ana, 28 de octubre de 1985

Estatura: 1.68 metros

Peso: 156 libras

Trayectoria: Inició en el arbitraje en 2006 y llegó a primera en 2009. Debutó a nivel internacional en 2015 en un partido entre Honduras y Venezuela.